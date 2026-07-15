CASTEL VOLTURNO – Da Buongiorno a Lucca: cominciano test fisici e visite mediche

Mentre Allegri interveniva al centro sportivo, lo staff tecnico e sanitario del Napoli ha dato ufficialmente il via ai controlli fisici e alle visite mediche per il primo gruppo di calciatori convocati in vista del raduno estivo. Tra i protagonisti della giornata Buongiorno, insieme ai giocatori rientrati dai prestiti della scorsa stagione: Lucca, Cajuste, Marianucci e Lindstrom. Con loro anche alcuni ragazzi della Primavera, chiamati a raggiungere il gruppo in vista del ritiro di Dimaro.
La nuova stagione azzurra è dunque partita ufficialmente, e la giornata odierna segna il momento clou: previsto l’esordio di Allegri nella sede del centro sportivo, oltre all’arrivo di altri nomi attesi come Vergara e Alisson. Domani sarà invece il turno di Di Lorenzo, Hojlund, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano e degli altri calciatori ancora da testare.
Il programma di test e controlli medici si concluderà giovedì. Venerdì la squadra lascerà Castel Volturno alla volta del Trentino, con un volo fino a Verona e un trasferimento in pullman verso le Dolomiti. Il primo allenamento in Val di Sole è fissato per venerdì alle 17.30, al campo Comunale di Carciato. Nella stessa location, alle 18 del 22 luglio, è in programma anche il debutto stagionale in amichevole contro l’Arezzo.