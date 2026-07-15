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CASTEL VOLTURNO – Da Buongiorno a Lucca: cominciano test fisici e visite mediche

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 58 sec read

Mentre Allegri interveniva al centro sportivo, lo staff tecnico e sanitario del Napoli ha dato ufficialmente il via ai controlli fisici e alle visite mediche per il primo gruppo di calciatori convocati in vista del raduno estivo. Tra i protagonisti della giornata Buongiorno, insieme ai giocatori rientrati dai prestiti della scorsa stagione: Lucca, Cajuste, Marianucci e Lindstrom. Con loro anche alcuni ragazzi della Primavera, chiamati a raggiungere il gruppo in vista del ritiro di Dimaro.
La nuova stagione azzurra è dunque partita ufficialmente, e la giornata odierna segna il momento clou: previsto l’esordio di Allegri nella sede del centro sportivo, oltre all’arrivo di altri nomi attesi come Vergara e Alisson. Domani sarà invece il turno di Di Lorenzo, Hojlund, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, Politano e degli altri calciatori ancora da testare.
Il programma di test e controlli medici si concluderà giovedì. Venerdì la squadra lascerà Castel Volturno alla volta del Trentino, con un volo fino a Verona e un trasferimento in pullman verso le Dolomiti. Il primo allenamento in Val di Sole è fissato per venerdì alle 17.30, al campo Comunale di Carciato. Nella stessa location, alle 18 del 22 luglio, è in programma anche il debutto stagionale in amichevole contro l’Arezzo.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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