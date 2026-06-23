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NATAN – L’ex difensore del Napoli, dalle stalle alle stelle, oggi il brasiliano è il centrale più ambito dai club europei

Armando Fico 23 Giugno 2026 0 1 min read

Incedibile la crescita esponenziale dell’ex difensore del Napoli Natan, il quale, bocciato dal club azzurro, in soli tre anni, militando nel Betis Siviglia, nella Liga spagnola, si è messo in mostra, passando dalle stalle alle stelle. Il brasiliano, infatti, attualmente, è divenuto uno dei centrali più richiesti  d’Europa. La società partenopea lo aveva acquistato, nell’estate del 2023, pagandolo 10 milioni di euro, credendo di aver trovato l’erede del sudcoreano  Kim Min-jae, ma poi diventato un giocatore  trascinato nel fallimento generale  della stagione post-scudetto di Luciano Spalletti. Il Napoli, pertanto, lo cedette al Siviglia che lo ha saputo  valorizzare, al punto di valutalo 40 milioni di euro. Diversi i club del vecchio continente che lo hanno adocchiato, tanto è vero che, oggi, rappresenta uno dei centrali più ambiti, non a caso è finito nel mirino del Barcellona. A Napoli,  i tifosi azzurro lo massacravano continuante definendolo un pacco., a causa del suo rendimento assolutamente poco positivo. Nella Liga, invece, costituisce  una colonna portante e quasi insormontabile del pacchetto arretrato della squadra dell’Andalusia, che lo riscattò dal club di De Laurentiis per soli nove milioni di euro, dopo aver speso, per il prestito, appena un milione. Dal canto suo, il Napoli paga il grosso abbaglio, non essendo stato capace di scoprire le sue grandi doti.

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