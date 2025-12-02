EDITORIALE — La povertà che generava talento, la modernità che lo disperde

di Vincenzo Letizia

Osservavo alcune vecchie fotografie: Pasa dell’Udinese, Ciro Muro del Napoli, Maiellaro del Bari. Tre fantasisti autentici, scolpiti negli anni Ottanta, quando il calcio italiano era un mosaico di qualità pura e di intuizioni tecniche oggi quasi dimenticate. Non erano Zico, non erano Platini, non erano Maradona, né Hagi: eppure convivevano con questi giganti, li sfioravano, a volte li sfidavano, sempre li ombreggiavano. E soprattutto erano considerati “giocatori normali”. Normali, sì. In un campionato che traboccava talento da ogni poro.

Oggi, con quei piedi, quei tocchi, quell’inventiva, sarebbe il minimo vederli stabilmente in Nazionale. Un paradosso che racconta più di tante analisi tattiche: ci dice che il talento non è scomparso, è cambiato il mondo che lo produce.

Il cortile, la strada, la pioggia: il laboratorio del genio

Cosa ha portato, allora, all’attuale penuria di fantasisti in Italia? La risposta è meno romantica e più semplice di quanto si pensi: abbiamo smesso di giocare per strada. Abbiamo sterilizzato il calcio, imbrigliandolo in campi sintetici, allenamenti scientifici, sessioni programmate e smartphone accesi.

Quando giocavamo noi — e lo ricordiamo tutti — non c’era il completino giusto né l’ansia di imitare l’esultanza dell’idolo del momento. Bastava una palla di carta, un paio di sassi come pali, un marciapiede come linea laterale. Bastava l’odore dell’erba bagnata che si mescolava all’asfalto, quel rumore di pioggia che cadeva addosso mentre continuavi a correre, perché l’unica felicità era dare un calcio a quel pallone.

Oggi i ragazzini hanno la PlayStation, le clip su TikTok, gli highlight di Ronaldo o Mbappé ripetuti in loop. Ma non conoscono il silenzio di un campo alle sei di pomeriggio. Non conoscono la libertà di sbagliare mille volte un dribbling prima di riuscire a farlo una volta sola. Non conoscono il rischio di un’auto che passa, di un pallone che rotola via, dell’improvvisazione totale. Non conoscono, soprattutto, la strada, la vera maestra dei numeri 10.

Il talento non si allena: nasce dove non lo si controlla

La verità è che negli anni Ottanta — e per buona parte dei Novanta — il calcio italiano cresceva nelle crepe della città, negli spazi dimenticati, nelle periferie. Il talento germogliava dove gli adulti non guardavano, dove il calcio era puro istinto.

Oggi i settori giovanili formano atleti completi, disciplinati, tatticamente impeccabili. Ma il genio, quello vero, sopravvive solo quando ha la libertà di sbagliare, rischiare, inventare, disturbare il sistema con un colpo di tacco o un’idea fuori schema.

Oggi tutto è schema, tutto è controllo. E lo spettacolo paga il prezzo più alto.

Una generazione che non si sporca più le ginocchia

La nostalgia non è solo un sentimento, è la constatazione di un cambiamento: meno cortili, meno strada, meno spontaneità. Più tecnologia, più intrattenimento passivo, più paura di lasciare i figli “fuori”.

Ma il calcio nasce “fuori”: fuori casa, fuori dagli schemi, fuori dalle istruzioni. Non lo crei con gli esercizi, lo crei con il caos.

Forse non avremo più i Maiellaro, i Muro, i Pasa. Ma potremmo tornare a produrre fantasisti solo quando torneremo a lasciare i bambini liberi di immaginare, sbagliare, correre, cadere. Liberi di giocare. E di innamorarsi del gioco, non della sua immagine digitale.

Perché il talento non nasce da un joystick, ma da un pallone che rotola sull’asfalto mentre piove. E da un bambino che, bagnato fradicio, non vuole smettere.