Napoli rivoluzionato per la Coppa Italia: Conte lancia i giovani e cambia mezza squadra

Sarà un Napoli profondamente rinnovato quello che mercoledì alle 18 (diretta Italia 1) affronterà il Cagliari negli ottavi di coppa Italia. Antonio Conte è pronto a varare un maxi turnover, utile sia a dare spazio a chi finora ha avuto meno minuti sia a far rifiatare gli uomini più utilizzati nelle ultime settimane.

Nonostante i cambi, resterà invariato l’impianto tattico: confermato il 3-4-3 già visto nel successo contro la Roma. A cambiare, invece, saranno gli interpreti. In difesa rientrerà dal 1′ Juan Jesus, affiancato da due tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera. Sulla fascia destra partirà per la prima volta titolare in stagione Pasquale Mazzocchi, mentre a sinistra è pronto Leonardo Spinazzola.

La vera novità è però legata ai giovani: Conte sembra intenzionato a dare fiducia ai prodotti del vivaio Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, entrambi classe 2003. Il primo affiancherà Elmas in mezzo al campo, mentre il secondo completerà il tridente con Lucca e Politano. Per loro, che finora hanno messo insieme solo spezzoni di partita (2 presenze a testa), potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi finalmente in mostra.

Il Napoli — reduce dall’incetta di premi al Gran Galà del Calcio — continua a dare priorità a campionato e Champions, ma la coppa Italia resta un obiettivo da onorare. Conte pretende il massimo da tutti, soprattutto da chi ha giocato meno e ora è chiamato a dimostrare di poter contribuire davvero al percorso della squadra.