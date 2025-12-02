BOLLETTANDO

Coppa Italia, il Napoli non vuole fermarsi: Conte vede il passaggio del turno contro il Cagliari, in quota gol avanza Lucca

Vincenzo Letizia 2 Dicembre 2025

ROMA -La vittoria dell’Olimpico contro la Roma ha riportato il Napoli in vetta alla classifica, in condominio con il Milan. Sulle ali dell’entusiasmo per i tre successi consecutivi conquistati, la squadra di Conte ospita il Cagliari, senza vittorie dal 23 settembre, per conquistare i quarti di Coppa Italia: I bookmaker – si legge su Agipronews – non hanno dubbi: l’1 si gioca a 1,40 su Snai, mentre pareggio e affermazione della squadra di Pisacane sono in lavagna, nell’ordine, a 4,60 e 7,50. Tre degli ultimi quattro scontri diretti tra le due squadre sono terminate con meno di tre reti complessive: anche al Maradona gli esperti considerano in pole l’Under, visto a 1,72 su William Hill, mentre l’Over è fissato a 2,05. Lo scorso 30 agosto la sfida di campionato, nello stesso stadio, terminò 1-0, risultato che in questa stagione i campioni d’Italia hanno conquistato tre volte: questo esito mercoledì è proposto a 5,20 ed è il favorito, mentre 2-0 e 3-0 sono in lavagna nell’ordine a 5,60 e 8,80. Tra i pareggi, l’1-1 (8,40) è giudicato più probabile dello 0-0 (9,40), mentre lo 0-1 a favore del Cagliari si gioca a 16, con l’1-2 a 27.
MARCATORI Conte dovrebbe confermare il 3-4-3 delle ultime uscite, ma potrebbe cambiare i componenti del tridente offensivo: Lucca (appena un gol in stagione) dovrebbe agire al centro dell’attacco e una sua rete si gioca a 2, mentre quelle di Politano ed Elmas sono in lavagna rispettivamente a 4 e 3,75. Nel Cagliari, Pisacane sembra orientato a dare fiducia al tandem composto da Luvumbo e Kilicsoy: un gol del primo vale 7,50, stessa quota per quello dell’attaccante turco ex Besiktas.
 
Vincenzo Letizia

