Conte sorpassa Mancini – L’ex allenatore del Napoli pare aver sopravanzato, nella lista dei papabili CT dell’Italia, il collega marchigiano

L’ex tecnico azzurro Antonio Conte, a quanto pare è tornato al centro delle attenzioni per quanto concerne la candidatura a nuovo Ct dell’Italia, dopo Rino Gattuso e il temporaneo intermezzo di Silvio Baldini. Da quanto si legge su Repubblica, l’allenatore leccese potrebbe presto rientrare a Napoli, dove ha casa, dopo le vacanze in Salento e valutare persino l’ipotesi di stabilirsi di nuovo nel capoluogo partenopeo in cui, nel caso tornasse ad allenare la Nazionale, formerebbe la base del suo progetto azzurro. In parole povere, le quotazioni di Conte sono cresciute sensibilmente, al punto di sopravanzare il collega Roberto Mancini, nell’elenco dei candidati. Il tecnico salentino, è stato commissario tecnico dell’Italia dal 2014 al 2016,, sfiorando la vittoria nell’europeo del 2016. Il mister ex Juve, Inter e Napoli rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza e potrebbe essere attirato da un incarico meno stressante rispetto ad una panchina di un club, italiano o estero. Del resto, il neo presidente della FIGC Malagò è un grosso estimatore di Antonio Conte.