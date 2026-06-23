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Max Allegri – Raggiunta l’intesa con il Milan per la buonuscita, domani dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale dell’arrivo a Napoli dell’ex rossonero

Armando Fico 23 Giugno 2026 0 53 sec read

Il club azzurro e Massimiliano Allegri, ora, sono pronti ad annunciare l’arrivo all‘ombra del Vesuvio. Probabilmente, domani  ci sarà l’ufficializzazione da parte del presidente del Napoli, attraverso il solito post su X. L’allenatore, ex Juve e Milan, infatti, ha raggiunto l’intesa sulla buonuscita con la società rossonera, per cui, il buon Aurelio, con buona pace di tutti,  da un momento all’altro, renderà noto il suo approdo sulla panchina del Napoli,  in sostituzione del partente Antonio Conte. Un pò come già successo a Torino con la Juve; l’auspicio dei tifosi napoletani è quello che possa ripetere l‘exploit fatto sulla alla guida dei bianconeri, magari nel suo triennio, si spera in almeno un altro tricolore. Allegri, da quanto apprendiamo, si sarebbe accontentato di una piccola cifra come indennizzo, facendo risparmiare al club di Cardinale la “modica” cifra di 12 milioni di euro lordi. Intanto gli avvocati di Allegri,  assieme al manager Branchini si trasferiranno nella sede della Filmauro, nella capitale, per stipulare il contratto con il club partenopeo, alla  presenza  di Aurelio De Laurentiis che, proprio domani, rientrerà da Los Angeles.

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