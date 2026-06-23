ARGENTINA vs AUSTRIA – Altri due gol di Lionel Messi in questa Coppa del mondo 2026, la Pulce stabilisce il nuovo record di marcature totali in un Mondiale

Lionel Messi, alias un extraterrestre del pallone, secondo solo al Dio del Calcio, alla bellezza di 39 anni, ieri, nella seconda gara del girone eliminatorio del Mondiale 2026, dell’ Argentina contro l’Austria, dopo la tripletta con l’Algeria, nel primo match, ha realizzato altri due gol, sbagliando persino un rigore e ha stabilito il nuovo record di marcature nella storia della Coppa del mondo, detronizzando il tedesco Klose. Insomma, Messi può dirsi un’autentica leggenda del calcio, tuttavia, non ricominciamo a paragonarlo a Diego Maradona, unico e solo vero mago della pelota. Con questo successo l’Albiceleste, con un turno di anticipo, si è qualificata al turno successivo. Tornando all’attaccante sudamericano, con la doppietta, contro gli austriaci, è giunto a quota 19 reti totali e non è ancora finita, l’avventura in Messico, Stati Uniti e Canda, continua e chissà che l’argentino non possa ulteriormente, migliorare il suo bottino. Onore al merito a questo campione, che malgrado l’età non finisce mai di stupire.