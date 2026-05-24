LE INTERVISTE – Udinese, Il bilancio del San Paolo: Runjaic guarda al futuro, Nani fissa il prezzo sul mercato

La sconfitta dell’Udinese al Maradona chiude la stagione con un decimo posto che lascia spazio a riflessioni profonde. Nella sala stampa dello stadio napoletano, il tecnico bianconero Kosta Runjaic e il direttore sportivo Gianluca Nani hanno tracciato la rotta per il futuro del club friulano. Tra la stanchezza di un’annata intensa, i dubbi sulla gestione del VAR e i primi squilli di un calciomercato che si preannuncia caldissimo, i due pilastri della società chiariscono la propria posizione: l’Udinese non ha fretta, non ha l’obbligo di vendere e ripartirà dalle sue certezze.

Ecco le dichiarazioni raccolte nel post-partita.

L’intervista a Kosta Runjaic

Mister, che effetto fa chiudere la stagione in uno stadio come il Maradona, nonostante la sconfitta?

«È bellissimo aver giocato in uno stadio storico come quello dedicato a Maradona. Sono un po’ stanco ma felice. Certo, nel secondo tempo si è giocato meno e purtroppo abbiamo perso, complice anche il fatto che siamo rimasti in dieci uomini. Faccio comunque i complimenti al Napoli per il secondo posto.»

Si parla molto della sua panchina. Quale sarà il suo futuro?

«Il mio futuro? Adesso pensiamo alle vacanze. Ho ancora un anno di contratto e sto benissimo a Udine. Per me conta il qui e adesso. Nei prossimi giorni capiremo meglio il nostro futuro, dobbiamo essere realistici. Bisogna sedersi e capire chi resta e chi se ne va. Intanto ci tengo a dire grazie ai nostri tifosi.»

Un giudizio su Lucca e sulle voci che lo accostano a grandi club, come lo stesso Napoli?

«A Napoli ci sono obiettivi diversi dai nostri. Non voglio dare la mia opinione su questo, bisognerebbe parlare direttamente con lo staff del Napoli. Qui a Udine c’è un ambiente completamente differente.»

L’intervista a Gianluca Nani

Direttore, qual è il bilancio finale di questa stagione dell’Udinese?

«Faccio un bilancio assolutamente positivo. Faccio i complimenti a tutti, siamo soddisfatti del decimo posto anche se, a essere onesti, potevamo fare persino qualcosa in più. Adesso la testa va subito al mercato e alla prossima stagione.»

C’è stato un momento di forte tensione per l’espulsione. Cosa non vi è chiaro di quel rosso?

«Il Napoli ha meritato di vincere, ma mi piacerebbe capire la dinamica del rosso. Era fallo e l’arbitro sul campo aveva preso la decisione giusta. Ora, a causa dell’intervento della tecnologia, il giocatore rischia magari due giornate di squalifica e saremo costretti a fare ricorso. Vorrei davvero capire quando il VAR deve intervenire e quando no. Questo è un dettaglio che cambia la comprensione delle cose, anche se non toglie nulla alla vittoria del Napoli che ha meritato. Ai fini della classifica non cambiava nulla, e faccio i complimenti a loro per il secondo posto.»

I vostri gioielli sono già nel mirino delle grandi. Come gestirete la sessione di mercato estiva?

«Se non chiamano per i nostri giocatori, mi preoccupo! Noi facciamo un determinato tipo di lavoro. Di base non dobbiamo vendere per forza, ma se arriva un’offerta importante è normale che ci stia la cessione. Per noi non è importante chi parte, ma come i partenti vengono sostituiti. Non abbiamo la necessità finanziaria di vendere; possiamo essere costretti a farlo solo davanti a una proposta irrinunciabile, ma sia chiaro che non svendiamo nulla.»

Possiamo confermare la guida tecnica per l’anno prossimo?

«Runjaic? Ha un contratto e resta assolutamente con noi.»

Gianluca Nani, il direttore sportivo promuove l’annata dell’Udinese (chiusa in top 10) e blinda la panchina di Runjaic. Sul fronte mercato lancia un messaggio chiarissimo alle pretendenti: il club friulano è una bottega cara, non ha l’acqua alla gola e cederà i suoi pezzi pregiati solo di fronte a offerte fuori mercato, garantendo in ogni caso sostituti all’altezza.