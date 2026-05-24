INTERVISTE

LE INTERVISTE – Miguel Gutierrez: “Conte mi ha fatto crescere, ora conosco il Napoli e l’Italia”

Vincenzo Letizia 24 Maggio 2026 0 1 min read

Il Napoli chiude la stagione con entusiasmo, consapevolezza e voglia di guardare subito avanti. Dopo la vittoria contro l’Udinese, a parlare in conferenza stampa è stato Miguel Gutierrez, uno dei volti nuovi della rosa azzurra, che ha tracciato un bilancio personale e collettivo del suo primo anno in Italia. Tra le difficoltà iniziali legate all’infortunio e la crescita maturata sotto la guida di Antonio Conte, il centrocampista spagnolo ha mostrato fiducia e determinazione in vista della prossima stagione.

Nel corso della Press Conference, Gutierrez ha voluto innanzitutto elogiare il lavoro svolto da Antonio Conte, sottolineando quanto il tecnico abbia inciso sul suo percorso di crescita: “Conte è un grande allenatore, ho imparato tanto da lui”. Parole che confermano il forte impatto avuto dall’allenatore azzurro all’interno dello spogliatoio, non solo dal punto di vista tattico ma anche mentale.
Il terzino ha poi allargato il discorso all’intera stagione del Napoli, invitando l’ambiente a guardare con orgoglio al percorso compiuto: “Dobbiamo essere felici per la stagione che abbiamo fatto. Siamo il Napoli, dobbiamo continuare a essere così, lottando per ogni titolo”. Un messaggio chiaro, che evidenzia l’ambizione del club e la mentalità che Conte ha cercato di trasmettere alla squadra durante tutta l’annata.
Gutierrez ha quindi parlato anche delle sue condizioni fisiche e delle difficoltà incontrate nei primi mesi della sua avventura italiana. Lo spagnolo era arrivato infatti reduce da un problema alla caviglia che ne ha rallentato l’inserimento: “Sono arrivato con l’infortunio alla caviglia. Cinque mesi senza giocare non era semplice”. Una situazione complicata, che inevitabilmente ha inciso sul rendimento e sull’adattamento al calcio italiano.
Nonostante questo, il giocatore si è detto soddisfatto dei progressi fatti negli ultimi mesi, soprattutto sotto il profilo umano e dell’integrazione: “Conosco tutto ora. Capisco l’italiano. Sarà una buona stagione”. Dichiarazioni che trasmettono sicurezza e lasciano intravedere un Gutierrez pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel progetto azzurro.

Per il Napoli, dunque, le parole dello spagnolo rappresentano un ulteriore segnale di compattezza e continuità. Dopo una stagione intensa, gli azzurri vogliono ripartire con basi solide e con la convinzione di poter essere ancora protagonisti in Italia e in Europa. E Miguel Gutierrez sembra avere tutte le intenzioni di diventare uno degli uomini chiave del nuovo corso partenopeo.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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