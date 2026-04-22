COPPA ITALIA – L’Inter batte nuovamente il Como, in rimonta e guadagna la finalissima dell’Olimpico di Roma

La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, giocata ieri sera, a San Siro tra Inter e Como, si è conclusa col successo dei nerazzurri di Chivu, per 3 a 2, in rimonta. Una partita bellissima, in cui entrambe le contendenti hanno espresso un ottimo gioco d’attacco. Cinque reti che hanno deliziato i calciofili italiani davanti alla Tv. Ancora una volta, però, i lariani, come in campionato, qualche settimana fa, si sono fatti raggiungere e superare, dopo il vantaggio di due gol a zero. Terza sconfitta consecutiva, quindi per la squadra di Fabregas, tra serie A e Coppa Nazionale. L’inter, stasera, scoprirà la sua avversaria in finale, all’Olimpico di Roma, che uscirà dalla seconda semifinale che si disputerà, a Bergamo, tra Atalanta e Lazio. due formazioni alla ricerca di un trofeo e di un piazzamento in Europa League, attraverso la Coppa Italia. Le reti del Como e dell’Inter sono state realizzate in sequenza da Baturina, Da Cunha, Calhanoglu, doppietta e infine da Sucic. ad un minuto dal 90esimo. Il centrocampista turco e il bosniaco, naturalizzato croato sono stati i migliori della compagine milanese.