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COPPA ITALIA – L’Inter batte nuovamente il Como, in rimonta e guadagna la finalissima dell’Olimpico di Roma

Armando Fico 22 Aprile 2026 0 54 sec read

La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, giocata ieri sera, a San Siro tra Inter e Como, si è conclusa col successo dei nerazzurri di Chivu, per 3 a 2, in rimonta. Una partita bellissima, in cui entrambe le contendenti hanno espresso un ottimo gioco d’attacco. Cinque reti che hanno deliziato i calciofili italiani davanti alla Tv. Ancora una volta, però, i lariani, come in campionato, qualche settimana fa,  si sono fatti raggiungere e superare, dopo il vantaggio di due gol a zero. Terza sconfitta consecutiva, quindi per la squadra di Fabregas, tra serie A e Coppa Nazionale. L’inter, stasera, scoprirà la sua avversaria in finale, all’Olimpico di Roma, che uscirà dalla seconda semifinale che si disputerà, a Bergamo, tra Atalanta e Lazio. due formazioni alla ricerca di un trofeo e di un piazzamento in Europa League, attraverso la Coppa Italia. Le reti del Como e dell’Inter sono state realizzate in sequenza da Baturina, Da Cunha, Calhanoglu, doppietta e infine da Sucic. ad un minuto dal 90esimo.  Il centrocampista turco e  il bosniaco, naturalizzato croato sono stati  i migliori della compagine milanese.

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