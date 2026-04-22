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Verso Napoli vs Cremonese – Venerdì,, al Maradona, contro i grigiorossi, probabili titolari, Rrahmani e Alisson Santos

Armando Fico 22 Aprile 2026 0 32 sec read

 Antonio Conte, in vista dell’anticipo di venerdì sera, fra Napoli e Cremonese, relativo alle 34esima tornata di serie A, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, dovrebbe apportare dei cambi rispetto alla formazione che si è comportata malissimo, sabato scorso, con la Lazio. L’allenatore azzurro  infatti, è intenzionato a mandare in campo, dall’inizio, il rientrante Rrahmani ed il brasiliano Alisson Santos. Inoltre, ci potrebbero essere pure dei cambi tattici per dare vivacità alla fase offensiva, che attualmente latita. Finiranno, pertanto, in panchina Anguissa e Beukema, poi Mc Tominay prenderà il suo posto, a centrocampo, nella posizione, a lui,  più congeniale. Per il resto, confermati tutti gli altri, soliti noti.

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