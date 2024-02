Cagliari vs Napoli – Calzona vuole Zielinski, questo pomeriggio, in campo, contro i rossoblù

Con l’avvento sulla panchina azzurra di Francesco Calzona, sembra che cambineranno delle cose in seno allo spogliatoio. Mentre la società e Mazzarri avevamo messo fuori squadra il centrocampista polacco in procinto di passare all‘Inter dalla prossima stagione, il neo tecnico dei partenopei la pensa diversamente perché ritiene Zielinski, uomo fondamentale per il centrocampo. Calzona afferrma che il Napoli abbia bisogna di schierare calciatori di provata esperienza e affidabilità, per cui è assurdo privarsi di un giocatore come Zielinski. Dunque, intende far rientrare, in squadra, il polacco, già da questo pomeriggio a Cagliari. Il passato deve essere dimenticato e occorre mettere da parte ogni tensione e screzio avvenuto tra il club e il giocatore. Ora prevale solo il rilancio della squadra e Calzona è certo, conoscendo vita, morte e miracoli del centrocampista, che potrà fare affidamente su di lui, fin quando vestirà la maglia del Napoli. Pertanto da adesso anche De Laurentiis dovrà accettare le decisioni dell’ex vice di Sarri.