LA PARTITA – Cagliari-Napoli 1-1, solo un pari all’Unipol Domus

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Cagliari. Al 66’ apre le marcature Osimhen, risponde Lucumbo nei minuti di recupero.



PRIMO TEMPO

primo quarto d’ora con gli azzurri propositivi in fase offensiva, ma è il Cagliari a rendersi pericoloso al 16’ con un colpo di testa di Jankto, il pallone termina di poco fuori. Al 27’ ci prova il Napoli con una conclusione da fuori area di Raspadori, ma Scuffet spedisce in angolo. Al 34’ passa in vantaggio il Cagliari con un autogol di Rrahmani, ma dopo un check al VAR, l’arbitro annulla la rete per fuorigioco di Lapadula. Al 45’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 50’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 66’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen, che riceve il pallone dopo un cross di Raspadori e di testa spedisce il pallone in rete. All’89’ ci prova Politano su una ripartenza, ma spedisce il pallone di poco fuori. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 96’ arriva il pareggio del Cagliari con Luvumbo. Al 97’ termina la gara.

IL TABELLINO

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (73′ Oristanio); Jankto (60′ Zappa), Makoumbou, Deiola; Gaetano (60′ Viola); Luvumbo, Lapadula (60′ Pavoletti (73′ Petagna)). A disposizione: Radunovic, Aresti, Prati, Wieteska, Obert, Azzi, Di Pardo. Allenatore:Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi (85′ Ostigard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (78′ Cajuste); Raspadori (78′ Lindstrom), Osimhen (85′ Simeone), Kvaratskhelia (71′ Politano). A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Dendoncker.

Allenatore: Calzona

Reti: 65′ Osimhen, 95′ Luvumbo

Ammoniti: 36′ Lapadula, 48′ Luvumbo, 68′ Nandez, 85′ Deiola

Mariano Potena