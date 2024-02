LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Raspadori diligente; Mazzocchi e Juan Jesus difendono male

Meret 6 – Non deve compiere grandi interventi. Si fa male con un’uscita ardimentosa, che lascia la porta spalancata a Zito Luvumbu nel primo tempo. Poche responsabilità sul gol preso nel finale.

Mazzocchi 4.5 – Sbaglia tutto quando spinge e lascia enorme libertà a Luvumbu sul suo lato.

Rrahmani 5.5 – Difficoltà enormi in fase di impostazioni.

Juan Jesus 4 – Oltre alle difficoltà in impostazione, va sempre in difficoltà in marcatura, fino alla frittata finale, quando lascia la palla a Luvumbu per il pareggio.

Olivera 6 – Il più solido nei recuperi difensivi, anche se non eccelle in fase di spinta.

Anguissa 5.5 – A ritmo basso, qualche contrasto e qualche recupero palla, ma non supporta mai adeguatamente la manovra offensiva.

Lobotka 5.5 – Sbaglia tanto in fase di impostazione, in crisi al cospetto del pressing del Cagliari. Non proprio il Real Madrid.

Zielinski 5.5 – Trova qualche corridoio con discreti filtranti, ma non cambia certo il volto di un centrocampo allo sbando.

(Cajuste 6 – Messo dentro per dare fisicità nel finale, trova una bella palla per Politano, che spreca.)

Raspadori 6.5 – Diligente e volenteroso, si procura con caparbietà il pallone per l’assist ad Osimhen.

(Lindstrom 5.5 – Non incide e non tiene mai palla.)

Osimhen 6.5 – Timbra il cartellino grazie all’assist perfetto di Raspadori.

(Simeone 5.5 – Con tanta voglia propizia un paio di azioni gol: nella prima è Politano ad essere egoista non servendolo sul secondo palo, mentre nell’altra circostanza è bravo a crearsi l’opportunità di andare a tu per tu col portiere, negando però l’assist ad un solo Lindstrom.)

Kvaratskhelia 5 – Ancora una prestazione opaca, priva di brio e concretezza.

(Politano 5 – Si divora il gol del raddoppio ed incide pure lui poco nei minuti a disposizione.)