DA MAZZARRI A CALZONA, AGGRAPPATI ALLA SPERANZA

Il romantico ritorno di Mazzarri me lo ero immaginato un po’ diverso.

Quello arrivato a Napoli è stato un Mazzarri travestito, male, da Spalletti, convinto che il calcio moderno fosse più facile di quanto pensasse, che non ha avuto il coraggio di portare a Napoli il Mazzarri autentico, con i suo difetti e i suoi pregi.

Ci ha provato, in qualche occasione, a tornare all’antico, ma ancorato alla paura, in preda al panico, orfano di quell’ardore entusiasta che aveva contraddistinto i suoi primi anni in azzurro.