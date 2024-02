ANTICIPI DI A DEL SABATO – 26esimo turno: vincono Empoli, Monza e Genoa, Salernitana sul baratro della retrocessione

Dopo l’anticipo di venerdì, ieri si sono dispuati altri tre inontri della 26esima giornata di campionato che hanno registrato i seguenti risultati:

Sassuolo – Empoli 2-3

Salernitana – Monza 0-2

Genoa -Udinese 2-0

Vittorie importantissime per i toscani che si allontanano dalla zona calda della salvezza e del Genoa, assestatosi in dodicesima posizioone, mentre i granata campani vedono avvicinarsi dopo il quinto k o di fila il baratro della retrocessione. Situazione molto precaria anche perr i neroverdi di Dionisi, impelati nel torbido mare della lotta salvezza. La domenica del pallone prevede, per oggi, altre quattro gare, a cominciare dal lunch match tra Juve e Frosinone, poi nel pomeriggio toccherà a Cagliari e Napoli, quindi alle 18 spazio a Lece – Inter, mentre chiuderà il posticipo serale Milan- Atalanta. Il turno avrà il suo eplogo solo domani cn gli ultimi due match in calendario, ovvero Roma – Torino e Fiorentina – Lazio.