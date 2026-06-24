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AURELIO DE LAURENTIIS TORNA OGGI DALL’AMERICA – La priorità è concludere l’ingaggio di Massimiliano Allegri

Armando Fico 24 Giugno 2026 0 38 sec read

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ritornerà in giornata  dagli Stati Uniti  e, come priorità si dedicherà a chiudere il discorso legato all’ingaggio di Max Allegri. Il prossimo allenatore dei partenopei, nel frattempo,  sta tentando di risolvere la questione  buonuscita  con il Milan: si auspica che si possa arrivare all’accordo definitivo,  a breve.  Intanto, la società azzurra  sta lavorando per preparare la sua presentazione ufficiale che dovrebbe tenersi il 18 luglio nel primo ritiro a Dimaro, nel consueto teatro dell’amena cittadina ai piedi delle Dolomiti, oppure in una location del Trentino. Tanto straordinario per i legali di Allegri che stanno trovando la strada giusta, affinché il loro assistito possa svincolarsi dal club di Cardinale per firmare poi, con la società dell’imprenditore cinematografico romano, a Roma, nella sede della Filmauro,.

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