IL SALISCENDI AZZURRO: Politano in difficoltà, Lukaku decisivo per la corsa Champions

Il Saliscendi Azzurro è lo spazio dedicato agli umori contrastanti di casa Napoli: chi sale, chi scende, chi convince e chi invece fatica a trovare la propria dimensione. Una lente d’ingrandimento sulle prestazioni individuali, oltre il semplice risultato, per capire davvero gli equilibri che stanno accompagnando la stagione azzurra.

SCENDE – MATTEO POLITANO

Non è questione di impegno, perché quello non è mai mancato. È questione di ruolo, di pelle tattica, di natura calcistica. Matteo Politano, schierato esterno destro a tutta fascia, continua a mostrare difficoltà evidenti in una posizione che ne limita le caratteristiche migliori.

Non supera quasi mai il diretto avversario, raramente riesce a mettere un cross davvero pericoloso in area e, soprattutto, sembra perdere brillantezza nella giocata decisiva. La doppia fase lo impegna mentalmente e fisicamente: il sacrificio nel ripiegamento non gli fa difetto, ma l’energia spesa in copertura finisce per togliergli lucidità in zona offensiva.

Politano nasce ala d’attacco, uomo da uno contro uno, da strappo e conclusione. In questa veste più ibrida, invece, appare spesso né carne né pesce: poco incisivo davanti e in affanno quando si tratta di difendere con continuità. Una sofferenza tattica che, a lungo andare, incide sul rendimento complessivo.