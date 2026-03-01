IL SALISCENDI AZZURRO: Politano in difficoltà, Lukaku decisivo per la corsa Champions

Il Saliscendi Azzurro è lo spazio dedicato agli umori contrastanti di casa Napoli: chi sale, chi scende, chi convince e chi invece fatica a trovare la propria dimensione. Una lente d’ingrandimento sulle prestazioni individuali, oltre il semplice risultato, per capire davvero gli equilibri che stanno accompagnando la stagione azzurra.
SCENDE – MATTEO POLITANO
Non è questione di impegno, perché quello non è mai mancato. È questione di ruolo, di pelle tattica, di natura calcistica. Matteo Politano, schierato esterno destro a tutta fascia, continua a mostrare difficoltà evidenti in una posizione che ne limita le caratteristiche migliori.
Non supera quasi mai il diretto avversario, raramente riesce a mettere un cross davvero pericoloso in area e, soprattutto, sembra perdere brillantezza nella giocata decisiva. La doppia fase lo impegna mentalmente e fisicamente: il sacrificio nel ripiegamento non gli fa difetto, ma l’energia spesa in copertura finisce per togliergli lucidità in zona offensiva.
Politano nasce ala d’attacco, uomo da uno contro uno, da strappo e conclusione. In questa veste più ibrida, invece, appare spesso né carne né pesce: poco incisivo davanti e in affanno quando si tratta di difendere con continuità. Una sofferenza tattica che, a lungo andare, incide sul rendimento complessivo.
SALE – ROMELU LUKAKU
Sette mesi di sofferenza, un recupero lungo e faticoso, la pazienza di chi conosce il proprio corpo e la fiducia totale di chi lo ha sempre considerato centrale nel progetto tecnico. E poi il guizzo, quello che pesa tre punti. Sulla sirena.
Romelu Lukaku firma la rete che tiene il Napoli aggrappato alla corda Champions, un gol che vale oro non solo per la classifica ma anche per il suo percorso personale. Non è ancora al meglio – lo ha ammesso anche Conte – ma il segnale è fortissimo.
Lukaku è uomo spogliatoio, leader silenzioso, legatissimo al suo allenatore e all’ambiente azzurro. Un recupero totale significherebbe restituire al reparto offensivo una freccia pesante, una soluzione diversa, una presenza capace di cambiare l’inerzia di una gara con un solo movimento.
Se questo è solo l’inizio del ritorno, il Napoli può davvero guardare avanti con rinnovata fiducia.