NewsMix24

IL SALISCENDI AZZURRO: Politano in difficoltà, Lukaku decisivo per la corsa Champions

Vincenzo Letizia 1 Marzo 2026 0 1 min read

Il Saliscendi Azzurro è lo spazio dedicato agli umori contrastanti di casa Napoli: chi sale, chi scende, chi convince e chi invece fatica a trovare la propria dimensione. Una lente d’ingrandimento sulle prestazioni individuali, oltre il semplice risultato, per capire davvero gli equilibri che stanno accompagnando la stagione azzurra.

SCENDE – MATTEO POLITANO
Non è questione di impegno, perché quello non è mai mancato. È questione di ruolo, di pelle tattica, di natura calcistica. Matteo Politano, schierato esterno destro a tutta fascia, continua a mostrare difficoltà evidenti in una posizione che ne limita le caratteristiche migliori.
Non supera quasi mai il diretto avversario, raramente riesce a mettere un cross davvero pericoloso in area e, soprattutto, sembra perdere brillantezza nella giocata decisiva. La doppia fase lo impegna mentalmente e fisicamente: il sacrificio nel ripiegamento non gli fa difetto, ma l’energia spesa in copertura finisce per togliergli lucidità in zona offensiva.
Politano nasce ala d’attacco, uomo da uno contro uno, da strappo e conclusione. In questa veste più ibrida, invece, appare spesso né carne né pesce: poco incisivo davanti e in affanno quando si tratta di difendere con continuità. Una sofferenza tattica che, a lungo andare, incide sul rendimento complessivo.

SALE – ROMELU LUKAKU
Sette mesi di sofferenza, un recupero lungo e faticoso, la pazienza di chi conosce il proprio corpo e la fiducia totale di chi lo ha sempre considerato centrale nel progetto tecnico. E poi il guizzo, quello che pesa tre punti. Sulla sirena.
Romelu Lukaku firma la rete che tiene il Napoli aggrappato alla corda Champions, un gol che vale oro non solo per la classifica ma anche per il suo percorso personale. Non è ancora al meglio – lo ha ammesso anche Conte – ma il segnale è fortissimo.
Lukaku è uomo spogliatoio, leader silenzioso, legatissimo al suo allenatore e all’ambiente azzurro. Un recupero totale significherebbe restituire al reparto offensivo una freccia pesante, una soluzione diversa, una presenza capace di cambiare l’inerzia di una gara con un solo movimento.
Se questo è solo l’inizio del ritorno, il Napoli può davvero guardare avanti con rinnovata fiducia.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Conte si prende il Napoli: piano per il rilancio in campionato e in Champions

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sta costruendo un nuovo Napoli: dopo le tensioni e le ambiguità, la squadra «si è compattata attorno al […]

19 Novembre 2025 0 51 sec read

Serie A, Juventus-Inter 4-3

La Juventus batte l’Inter 4-3 nel match clou della terza giornata di campionato. I bianconeri sono andati in vantaggio al 14′ con Kelly, Calhanoglu che […]

13 Settembre 2025 0 25 sec read

Napoli rivoluzionato per la Coppa Italia: Conte lancia i giovani e cambia mezza squadra

Sarà un Napoli profondamente rinnovato quello che mercoledì alle 18 (diretta Italia 1) affronterà il Cagliari negli ottavi di coppa Italia. Antonio Conte è pronto […]

2 Dicembre 2025 0 1 min read

Verona, ingaggiato lo svincolato Gagliardini

Dopo Akpa Akpro, il Verona prende un altro giocatore svincolato. Arriva Roberto Gagliardini. Gagliardini ha sottoscritto un accordo annuale con la società gialloblù. Nell’ultima stagione […]

12 Settembre 2025 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui