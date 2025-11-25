De Giuseppe, Altamura, Ghezzi, Uccella e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

De Giuseppe: “Vincere col Qarabag è fondamentale per chiudere il capitolo crisi e arrivare al meglio nel big match con la Roma”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Dazn Alessio De Giuseppe: “Mi ha colpito sabato vedere i giocatori del Napoli che spronavano a vicenda. Si facevano i complimenti e si incitavano, e che mi è era sembrata si fosse un po’ persa nelle ultime giornate. Potevamo aspettarci un Conte più freddo dopo quello che è accaduto, e invece non è stato così. Infine Lukaku mi ha colpito per come si è messo a bordo campo a incitare i compagni. Elmas lo ascoltava e faceva quello che diceva l’attaccante. Si percepisce molto l’importanza di Lukaku in questo gruppo. Io credo che i calciatori ascoltino Conte a Castel Volturno e non quello che dice con i giornalisti. Forse c’è stato un rischio di destabilizzazione, ma io credo che questo non sia accaduto. La gestione Conte ha reso molto bene, non solo dopo il Bologna ma nell’arco di queste due settimane. Il Napoli per arrivare bene allo scontro diretto contro la Roma deve vincere questa sera in Champions. Ci sono poche riflessioni da fare”.

Altamura: “Se il Napoli non batte il Qarabag rischia seriamente di salutare la Champions League ”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Cronache di Napoli Marcello Altamura: “Il 25 novembre 2020 è scomparso soltanto il corpo di Diego, ma lui è rimasto. La sua presenza e la sua leggenda è più viva che mai. Ha lasciato una traccia non solo nel mondo del calcio e dello sport. Lo ritengo con Mohamed Alì un personaggio che ha travalicato lo sport per essere ricordato per aver segnato la storia. Per personalità e spessore e modo di porsi contro il sistema. Quella col Qaraba è una partita spareggio. Bisogna vincere e anche vincere bene per curare la differenza reti. Altrimenti la Champions del Napoli rischia di essere finita. Sono pochi 4 punti e non battere il Qarabag complicherebbe molto il percorso. Gli azeri giocano un calcio molto offensivo. È una gara difficile che il Napoli deve giocare al meglio. Bisogna restare pienamente dentro l’obiettivo stagionale”.

Ghezzi: “Peccato per l’infortunio di Gutierrez, era in crescita e tra i calciatori migliori in questo periodo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di calcionapoli1926.it Sara Ghezzi: “Le donne e il calcio? Quando ero piccola venivo guardata con diffidenza. Ora le cose sono migliorate, ma non posso negare che anche oggi qualche sguardo strano arriva. Anche se in modo minore qualche pregiudizio arriva. Spesso una donna deve dimostrare il doppio per avere credibilità nel mondo del calcio. Sono contenta anche per i progressi che il calcio femminile sta facendo anche in Italia. Bisogna ancora lavorare tanto, ma la mancanza di rispetto è qualcosa grave ed è giusto che se ne parli. Gutierrez non ci sarà col Qarabag e forse anche con la Roma ed è una perdita grave in questo momento. Era in crescita e stava facendo bene. Conte forse ha trovato un assetto di formazione giusto e la confermerà contro il Qarabag. Per la gara con la Roma Conte farà un ragionamento in più: Politano può essere impiegato, ma mi aspetto che questo assetto tattico con la difesa a tre possa essere confermata”.

Uccella: “Napoli mette in mostra volti nuovi. Obiettivo Final Eight credibile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Canale 21 Davide Uccella, per il consueto punto basket: “Napoli rimane in corsa per i playoff, maggior ragione dopo la vittoria contro Sassari. Era importante vincere prima dopo la sosta, la squadra tornerà in campo il 7 dicembre. Peccato per l’infortunio di Long, ma che ha permesso di vedere altre individualità che possono dare tanto a Napoli. Partita decisa da una tripla nel finale e da un’ottima fase difensiva. Violenza nel basket? C’è un’escalation preoccupante. Credo che spesso questo sport sia oggetto di strumentalizzazioni. Penso sia sbagliato inserire le tematiche politiche in una partita tra Bologna e una squadra israeliana in Eurolega. Ci sono delle componenti estreme che si infilano nelle tifoserie organizzate. Sono discorsi che andrebbero affrontati nelle sedi opportune e non nei contesti di una partita di basket”.

Fabbroni: “La ripresa del Napoli va confermata battendo il Qarabag. Parole di De Laurentiis su Conte ben ponderate”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Infortuni? Una volta si portavano le auto a benedire a Pompei. Forse bisognerebbe portarci anche il Napoli. La sequenza ormai è infinita, anche se questo di Gutierrez sembra essere di natura diversa. È un giocatore molto importante in questo momento, perché è uno che spinge. Qarabag e Roma sono due partite importanti, secondo me sullo stesso piano. Il Napoli deve confermare un’eventuale ripresa e dare continuità alla vittoria contro l’Atalanta. Champions e campionato sono due competizioni diverse. In Champions la classifica non è buona, mentre in campionato si. Io non credo che questa sarà la classifica finale della Serie A. La Roma sta lì anche senza centravanti e grazie a un portiere che la tiene a galla. La classifica è corta. Lucca? Partirà Hojlund titolare: è carico e deve cercare di ritrovare il gol, che gli manca da un po’. Sabato sera De Laurentiis ha scritto poche cose ma ben ponderate. Penso che il presidente non voglia più sentire voci di addio di Conte a stagione in corsa, e in tal senso la risposta dell’allenatore potrebbe aver chiuso il cerchio”.

RADIO NAPOLI CENTRALE

​