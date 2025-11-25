LA PARTITA – Napoli-Qarabag 2-0, gli azzurri vincono con un super McTominay

Il Napoli batte il Qarabag al Maradona. Decisiva la rete di McTominay e un autogol di Jamkovic.
PRIMO TEMPO
Al 5’ pericoloso il Qarabag con Addai che prova la conclusione da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Al 16’ Neres serve al centro per Højlund ma viene anticipato da Mustafazede che spedisce in angolo. Al 35’ gran conclusione di Neres in rovesciata, il portiere però ci arriva.
SECONDO TEMPO
Al 55’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Jamkovic su Di Lorenzo in area, dal dischetto però Hojlund sbaglia, rigore parato. Al 66’ passa in vantaggio il Napoli con McTominay di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 73’ c’è anche il raddoppio per gli azzurri, ancora con McTominay, questa volta in rovesciata, il pallone viene deviato da Jamkovic e termina in rete.
IL TABELLINO
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema (dal 64′ Politano), Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang (dal 75′ Elmas); Hojlund (dal 75′ Lucca). All. Conte
Qarabag: Kochalski; Silva (dal 75′ Bolt), Mustafadze, Medina (dal 60′ Mmaee), Jafarguliyev (dal 75′ Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (dal 60′ Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (dal 75′ Akhundzade). All. Gurbanov
Arbitro: Marciniak
Ammoniti: Medina (Q), Lang (N), Jankovic (Q), Rrahmani (N)
Reti: 64′ McTominay (N), 72′ aut. Jankovic (N)
Mariano Potena