IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Qarabag 2-0, gli azzurri vincono con un super McTominay

Mariano Potena 25 Novembre 2025 0 1 min read

Il Napoli batte il Qarabag al Maradona. Decisiva la rete di McTominay e un autogol di Jamkovic.

PRIMO TEMPO

Al 5’ pericoloso il Qarabag con Addai che prova la conclusione da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Al 16’ Neres serve al centro per Højlund ma viene anticipato da Mustafazede che spedisce in angolo. Al 35’ gran conclusione di Neres in rovesciata, il portiere però ci arriva.

SECONDO TEMPO

Al 55’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Jamkovic su Di Lorenzo in area, dal dischetto però Hojlund sbaglia, rigore parato. Al 66’ passa in vantaggio il Napoli con McTominay di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 73’ c’è anche il raddoppio per gli azzurri, ancora con McTominay, questa volta in rovesciata, il pallone viene deviato da Jamkovic e termina in rete.

IL TABELLINO 

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema (dal 64′ Politano), Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang (dal 75′ Elmas); Hojlund (dal 75′ Lucca). All. Conte

Qarabag: Kochalski; Silva (dal 75′ Bolt), Mustafadze, Medina (dal 60′ Mmaee), Jafarguliyev (dal 75′ Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (dal 60′ Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (dal 75′ Akhundzade). All. Gurbanov

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: Medina (Q), Lang (N), Jankovic (Q), Rrahmani (N)

Reti: 64′ McTominay (N), 72′ aut. Jankovic (N)

Mariano Potena

 

Commenti

Mariano Potena

View More Posts

Fabbroni: “Non sono sicuro che sarà Juan Jesus a sostituire Buongiorno, Beukema può essere la scelta“

  A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Gli infortuni capitano a tutti i giocatori, […]

26 Settembre 2025 0 51 sec read

IL PUNTO SULLA A – Quarta giornata, Napoli primo in classifica, Inter solo pari a Monza, Roma raggiunta, all’ultimo istante, a Marassi

La quarta giornata di serie A che si conclude stasera con gli ultiumi due posticipi in progranma che vedono in campo l’Udinese a Parma e […]

16 Settembre 2024 0 33 sec read

LA PARTITA – Verona-Napoli 2-0, gli azzurri cadono al Bentegodi

Un Napoli poco lucido cade al Bentegodi per 2-0. Azzurri poco convincenti per l’ntera gara e tanti errori sia in fase difensiva che in quella […]

15 Marzo 2015 0 1 min read

Milan-Napoli 1-2, Insigne e Callejon stendono i rossoneri

Prova di maturità degli azzurri che espugnano il Meazza grazie a un micidiale uno-due nei primi 9′. I rossoneri accorciano le distanze con Kucka poi si…

22 Gennaio 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui