NEWS

De Biasi: “Il Qarabag ha qualità, il Napoli non lo sottovaluti”

Vincenzo Letizia 25 Novembre 2025 0 1 min read

Gianni De Biasi è intervenuto a Tempi Supplementari, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Sabato sera ho visto buone risposte da Neres, Lang, quei giocatori che possono fare la differenza e dare una mano al Napoli per crescere e centrare i suoi obiettivi. Difesa a tre? Conte conosce molto bene questo sistema, il Napoli può fare entrambe le fasi difensive, a seconda della contingenza, della condizione fisica e anche delle caratteristiche dei suoi avversari.

“Della squadra azera mi piace molto Andrade, occhio a Duran”

Il Qarabag non è una sorpresa per me, ha una proprietà forte alle spalle, un allenatore che è lì da 17 anni, la squadra ha qualità ed è formata da tanti giocatori stranieri, ci sono solo due giocatori azeri e questo dà l’idea di quanto sia difficile comporre una Nazionale, loro fanno un 4-2-3-1 molto offensivo, la punta è Duran ma il capoverdiano Leandro Andrade mi ha stupito noltissimo, ha 26 anni e sta sorprendendo tutti. Il club loro prende giocatori giovani per farli crescere, mi piace il suo spirito. Il Qarabag ha già creato problemi all’Inter anni fa, ha qualità e va affrontato con il piglio giusto, il Napoli non deve sottovalutarlo.

Gli infortuni? Inutile negare che le assenze sono pesanti, ci mancherebbe, tuttavia pensare a chi manca non è giusto, in questo momento bisognerebbe concentrarsi più su chi c’è, certo uno come De Bruyne o Anguissa avrebbero fatto molto comodo, senza ombra di dubbio.

Lotta scudetto? Ad oggi le prime quattro posizioni sono giuste, per cui Roma, Napoli, Milan e Inter le metto dentro, a lungo andare bisognerà vedere la Juventus, il Bologna può inserirsi in zona Champions. Certo, per Max Allegri non avere le coppe può essere un discreto vantaggio”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Emery: “Napoli? ADL voleva fare un colpo ad effetto dopo aver perso la Champions”

A distanza di qualche settimana dall’incontro con De Laurentiis, il tecnico del Siviglia Emery svela tutti i retroscena della trattativa con il presidente del Napoli: […]

25 Giugno 2015 0 48 sec read

Benitez in Svizzera dà la carica e già prepara il nuovo turn over

Toccata e fuga: ma con l’obiettivo dichiarato di ritornare a casa con i tre punti che permetterebbero al Napoli di ipotecare con prezioso anticipo la […]

23 Ottobre 2014 0 2 min read

Nazionali, Koulibaly vince con il Senegal

Kalidou Koulibaly vince con il Senegal. Il difensore del Napoli impegnato nel match contro Capo Verde terminato con il successo per 2-0 a Praia per […]

8 Ottobre 2017 0 16 sec read

De Laurentiis: “Kvara? Se non rinnova ce ne faremo una ragione”

Il proprietario degli azzurri: “Ci sono stati casi precedenti, non ce ne siamo mai fatti un problema”

21 Ottobre 2024 0 37 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui