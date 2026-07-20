SSC NAPOLI | C’è anche un “pezzettino” di Trentino e di val di Sole nel trionfo della Spagna ai Mondiali.

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 20 LUGLIO 2026 – C’è anche un “pezzettino” di Trentino e di val di Sole nel trionfo della Spagna ai Mondiali. E, infatti, in tanti hanno tifato per le furie rosse perché un bel “pezzettino” di cuore era lì, con quel giocatore che per la causa del Napoli ha dato tutto.

Sì, perché tra i protagonisti dello straordinario successo della Roja c’è infatti anche quel Fabian Ruiz, che a Napoli conoscono benissimo e hanno ammirato per quattro stagioni e che, con gli azzurri, è salito per alcune estati a Dimaro, lavorando sodo sul campo di Carciato.

In America Ruiz ha incantato, alternandosi a centrocampo con Pedri e giocando da titolare le partite contro Belgio (dove ha anche segnato la rete che ha sbloccato il risultato), Francia e la finale contro l’Argentina, che ha incoronato – nuovamente, a 16 anni di distanza dalla prima – la Spagna come la miglior Nazionale del Mondo.

Per Fabian Ruiz, fantastico prototipo di centrocampista moderno, ovvero quel giocatore che sa fare “tutto”, non si tratta certamente del primo trofeo internazionale, visto che la bacheca del 30enne di Los Palacios y Villafranca ha conquistato due Champions League con Il Paris Saint Germain, dove si è trasferito nel 2022 dopo quattro stagioni in azzurro, il titolo Europeo conquistato con la Spagna nel 2024 e una Nations League (2023).

E non va certamente dimenticato il Campionato Europeo Under 21 conquistato nel 2019 al termine della sua prima stagione con la maglia del Napoli. Insomma, un vero e proprio predestinato.

Il Napoli ha creduto in Fabian quando aveva soltanto ventidue anni prendendolo dal Betis e affidandolo a Carlo Ancelotti che a quei tempi allenava gli azzurri. In Val Di Sole, terra che per quindici anni si è legata al percorso del Napoli, squadra che ha vinto in Italia e scritto pagine emozionanti anche in Europa, Fabian Ruiz si è allenato, ha calciato il campo di Carciato.

Il 19 luglio 2018 Fabian si presentava ai tifosi del Napoli nel teatro di Piazza Madonna della Pace e pensava anche alla Nazionale: “Xavi è il giocatore cui mi ispiro anche se so che sto parlando di un fuoriclasse che ha regalato tanti successi alla Spagna”. Parole che, scavando tra i ricordi, hanno un peso emotivo rilevante che va da Dimaro Folgarida fino a New York, dove ha alzato la Coppa del Mondo.

Fabian Ruiz in tre anni diversi ha svolto la preparazione per le fatiche della stagione successiva nel 2018, 2019 e 2022, l’ultima prima di trasferirsi in pieno agosto al Paris Saint Germain, dove ha fatto collezione di trofei.

Oltre alle due edizioni della Champions League, ha portato a casa quattro Ligue 1, sei coppe nazionali, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale Fifa. Tanti successi ma diventare campione del mondo è un’altra cosa, il coronamento di una carriera che è passata anche per Dimaro Folgarida, terra che con il Napoli è diventata custode protettrice del talento.

