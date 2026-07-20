NAPOLI – Si avvicina la festa del Centenario azzurro, in programma il primo agosto nel cuore della città

Sta per arrivare a grandi passi il giorno fatidico del Compleanno del Napoli Calcio, che cadrà il prossimo primo agosto 2026, essendo stato fondato nel 1926, in realtà data simbolica ma non certa. In occasione di questo evento così significativo, il club di De Laurentiis sta preparando una mega festa con i tifosi partenopei nel cuore della città, come evidenziato, tempo fa, nel comunicato ufficiale della Società . Il titolo dei festeggiamenti sarà “PE’ CIENT ANN”. il programma sarà arricchito anche da una collaborazione con la Treccani, partner culturale del Centenario, che dedicherà una propria pubblicazione ad un club calcistico per la prima volta in assoluto nella sua storia. La tifoseria napoletana si avvarrà della partecipazione di autentiche leggende della storia partenopea. La celebrazione partirà dal centro della città , attraverso una processione azzurra di un chilometro, partendo da Piazza Carità per terminare in Piazza del Plebiscito. Saranno coinvolti adulti, bambini, sbandieratori, bande musicali, dando vita a una narrazione visiva e sonora che ripercorrerà i cento anni di storia del club, unendo passato, presente e futuro. Il patron del Napoli, sempre accentratore, accoglierà sul palco storici personaggi del club e le massime cariche del territorio. Interverranno, infatti, tra gli altri, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Prefetto di Napoli Michele di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi, per un momento solenne che unirà le imprese calcistiche della squadra a quella del capoluogo campano. Il via dell’evento ci sarà alle ore 21,30 per poi continuare, più tardi, con la Notte Azzurra. Il gran finale ci sarà a mezzanotte, ora in cui la cittadinanza e i visitatori saranno accompagnati verso uno spettacolare show di luci e fuochi d’artificio sul mare del Golfo di Napoli, con la suggestiva sagoma di Castel dell’Ovo a fare da sfondo allo scoccare ufficiale dei 100 anni azzurri.