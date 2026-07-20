BOLLETTANDO

Pallone d’Oro, il Mondiale vinto lancia Yamal: in quota (a 2,75) Lamine sfida Kane, Rodri in corsa per il bis

Vincenzo Letizia 20 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – Il Mondiale vinto dalla Spagna colora di rosso le quote per il Pallone d’Oro, con Lamine Yamal in prima fila per vincere l’ambito trofeo individuale. Pur non avendo potuto esprimere tutto il suo talento a causa del problema fisico accusato poco prima del Mondiale, il fuoriclasse del Barcellona (con cui ha dominato la Liga) ha dato un apporto fondamentale nel trionfo degli uomini di de la Fuente. E ora – come riporta Agipronews –, secondo i betting analyst di Snai William Hill, Yamal è in prima fila per il Pallone d’Oro, proposto tra quota 2,75 e 4,50. È aperta, quindi, la sfida a Harry Kane, a sua volta protagonista di una stagione da urlo con ben 72 gol segnati, tra Bayern Monaco e Nazionale, anche se non è bastato per regalare il titolo all’Inghilterra, che si è dovuta accontentare del terzo posto: nonostante ciò, Kane rimane leggermente favorito per il Pallone d’Oro tra 2,50 e 3,00.

A proposito di Spagna, il sontuoso rendimento di capitan Rodri lungo tutte le fasi del Mondiale permette al centrocampista di irrompere nelle quote per il Pallone d’Oro: il bis del trionfo del 2024 è in lavagna a 4,50. Si sale a 6,00, invece, per Kylian Mbappé, capocannoniere del Mondiale nonché miglior marcatore all-time, mentre per il nono Pallone d’Oro di Lionel Messi, che a 39 anni è stato ancora trascinatore dell’Argentina, si sale a quota 9,00.

 

 

 

avatar dell'autore
Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
Vedi la biografia completa
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Peppe Iannicelli: “porterò la fiaccola olimpica” Milano-Cortina

Dopo aver ricevuto la notizia, ho subito cominciato la preparazione atletica. Sarò uno dei diecimila tedofori+1 che porteranno la fiaccola dell’Olimpiade Milano-Cortina 2026. Stringerò in […]

28 Agosto 2025 0 1 min read

LA SCOMMESSA – Quote scudetto, sorpasso storico: ora l’Inter è favorita sulla Juventus. Occhio però a Napoli e Milan…

Sorpasso! Dopo anni di dominio bianconero, i bookmaker cambiano l’outlook sulla lotta allo scudetto. Secondo le ultime valutazioni degli analisti, l’Inter adesso è favorita, a […]

26 Ottobre 2020 0 42 sec read

Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara

Romantico ritorno per Lorenzo Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il PescaraConfermato, la pazza idea si realizzerà: il Pescara si appresta a perfezionare […]

27 Gennaio 2026 0 1 min read

Champions League, l’andata degli ottavi sorride alle italiane: per i bookie il Napoli subito dietro le big, l’Inter di Inzaghi possibile outsider 13 anni dopo il Triplete

Tre vittorie in altrettante partite, senza subire un gol. L’andata degli ottavi di finale di Champions League fa sorridere Milan, Napoli e Inter, brave nel […]

23 Febbraio 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui