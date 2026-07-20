Pallone d’Oro, il Mondiale vinto lancia Yamal: in quota (a 2,75) Lamine sfida Kane, Rodri in corsa per il bis

ROMA – Il Mondiale vinto dalla Spagna colora di rosso le quote per il Pallone d’Oro, con Lamine Yamal in prima fila per vincere l’ambito trofeo individuale. Pur non avendo potuto esprimere tutto il suo talento a causa del problema fisico accusato poco prima del Mondiale, il fuoriclasse del Barcellona (con cui ha dominato la Liga) ha dato un apporto fondamentale nel trionfo degli uomini di de la Fuente. E ora – come riporta Agipronews –, secondo i betting analyst di Snai e William Hill, Yamal è in prima fila per il Pallone d’Oro, proposto tra quota 2,75 e 4,50. È aperta, quindi, la sfida a Harry Kane, a sua volta protagonista di una stagione da urlo con ben 72 gol segnati, tra Bayern Monaco e Nazionale, anche se non è bastato per regalare il titolo all’Inghilterra, che si è dovuta accontentare del terzo posto: nonostante ciò, Kane rimane leggermente favorito per il Pallone d’Oro tra 2,50 e 3,00.

A proposito di Spagna, il sontuoso rendimento di capitan Rodri lungo tutte le fasi del Mondiale permette al centrocampista di irrompere nelle quote per il Pallone d’Oro: il bis del trionfo del 2024 è in lavagna a 4,50. Si sale a 6,00, invece, per Kylian Mbappé, capocannoniere del Mondiale nonché miglior marcatore all-time, mentre per il nono Pallone d’Oro di Lionel Messi, che a 39 anni è stato ancora trascinatore dell’Argentina, si sale a quota 9,00.