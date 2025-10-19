NEWS

Napoli, subito in campo dopo la sconfitta con il Torino

Vincenzo Letizia 19 Ottobre 2025 0 40 sec read

Niente pausa per il Napoli di Antonio Conte: la squadra è tornata ad allenarsi il giorno dopo il ko contro il Torino per preparare la sfida di Champions League con il PSV Eindhoven.

I titolari della gara di ieri hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo si è dedicato a esercitazioni tecniche e tattiche sul campo. L’obiettivo è ritrovare subito ritmo e concentrazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Prossime sfide già all’orizzonte

Il Napoli non ha tempo da perdere: martedì sera alle 21, al Philips Stadion, ci sarà la sfida contro il PSV, una tappa cruciale per le ambizioni europee. In campionato, invece, l’attenzione si sposterà sulla trasferta casalinga con l’Inter, in programma domenica 25 ottobre. Il club punta a non perdere slancio né morale dopo il passo falso con il Toro.

Vincenzo Letizia

