CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter vince di misura in Svizzera, solo 0 a 0 tra Atalanta e Celtic, oggi, in campo Roma, Lazio e Fiorentina per Europa e Conference League

Un successo di misura ed un pari ad occhiali sono i risultati conseguiti dalle due italiane, impegnate, ieri, nella massima competzione continentale per club. L‘Inter, infatti, ha vinto per 1 a 0 , in Svizzera contro lo Young Boys, mentre l’altra compagine nerazzurra, l’Atalanta, in casa, non è andata oltre lo 0 a 0 nei confronti degli scozzesi del Celtic. Gli uomini di Inzaghi, con questa vittoria, raggiungono, nella classifica generale della Champions, quota 7 punti, invece la Dea, si assesta al 17esimo gradino con 5. Oggi ,si gioca l’Europa League e la Conference. Nella seconda Coppa europea scendono in campo le due squadre capitoline; la Roma ospita gli ucraini della Dinamo Kiev, invece, la Lazio è in Olanda per affrontare il Twente. Infine la Fiorentina, in Conference riceve al Franchi, gli svizzeri del San Gallo