NAPOLI – LECCE – Ngonge e Neres titolari, sabato contro i salentini? Politano e Kvara in panchina? Conte ci pensa

Antonio Conte prepara intensamente la gara contro il Lecce, anticipo della nona giornata di campionato, in programma dopodomani alle 15 allo stadio Maradona. Data la vicinanza con lo scontro diretto con il Milan a San Siro, di tre giorni dopo, per il turno infrasettimanale della decima di A, l’allenatore partenopeo sta pensando ad un mini turnover per far rifiatare chi ha giocato di pù e per dare spazio ai giocatori con poco minutaggio. Per questo motivo, si profila un probabile impiego di Ngonge e Neres, come titolari, in luogo di Politano e Kvara. Dunque, il georgiano, apparso in ombra a Empoli, dopo sette gare di fila dal primo minuto, potrebbe partire dalla panchina. Stessa cosa dicasi per Matteo Politano che, finora, ha tirato la carretta, e meriterebbe un pò di riposo. Per il belga e il brasiliano, pertanto, ci sarebbe l’occasione, per la prima volta in serie A, di iniziare una partita nella formazione titolare. Il mister, peraltro nativo proprio di Lecce, ci sta pensando seriamente ma metterà in atto questa idea? Lo scopriremo soltanto, qualche ora prima della partita contro i salentini.