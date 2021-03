Nino D’Angelo: “Critiche ingenerose a Gattuso, Insigne si è caricato il Napoli sulle spalle, Mertens fondamentale per la volata Champions”

Nino D’Angelo, celebre artista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com”: “La vittoria del Napoli sulla Roma? È stata importante, come quella avvenuta in precedenza contro il Milan. Essendo stati scontri diretti, sono punti che valgono il doppio ed hanno accorciato la classifica nonostante le otto sconfitte stagionali. Il Napoli si è ripreso con il rientro degli infortunati e con la possibilità di lavorare con calma durante la settimana. Ho sentito e letto tantissime critiche nei confronti di Gattuso, a mio avviso del tutto ingenerose. Gattuso merita stima e affetto. Se la squadra sta girando bene è anche merito suo. A centrocampo con Demme e Fabian Ruiz ho notato un equilibrio diverso. Koulibaly, a cui tengo particolarmente, come tutti sanno, è tornato ai livelli che ben conosciamo. Insigne? Si è caricato il Napoli sulle spalle, da vero capitano. E si è visto. Sta giocando veramente bene. Sono felice per il ritorno al gol di Mertens, il suo contributo sarà fondamentale nella corsa verso la Champions. Sarà importantissima in tal senso la sfida del 7 aprile contro la Juventus. Io resto fiducioso. Poi a fine stagione si faranno i conti, nel frattempo meno polemiche e più sostegno ai ragazzi”.