Sampdoria – Napoli – Spalletti medita diversi cambi, rispetto all’ultimo match

Questo pomeriggio, a Genova, contro la Sampdoria, gli azzurri devono assolutamente portare a casa i tre punti in palio per non sciupare il vantaggio conquistato nella prima parte del campionato; la Juve, con i suoi otto successi consecutivi incalza, portandosi, attualmente, a quattro punti, con lo scontro diretto alle porte, di venerdì prossimo al Maradona. Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa della vigilia, Spalletti medita almeno quattro cambi rispetto alla partita di San Siro. Cambi molto pesanti che dovrebbero portare in panchina Rrahmani, Anguissa, Olivera, e Zielinsky, non apparsi al top della condizione. In preallarme ci sono Juan Jesus, Dombelé, Elmas, Mario Rui e Raspadori. Mercoledì scorso il Napoli a centrocampo ha denotato lentezza, scarsa fisicità e poca velocità. Molto meglio quando sono entrati, il macedone, il francese e l’ex Sassuolo. Lobotka ha bisogno di avere al suo fianco giocatori pugnaci e forti fisicamente per svolgere al massimo i suoi compiti. Poi Raspadori ha dimostrato di meritare molti più minuti, per cui la tentazione di mandarlo in campo dal primo minuto è assai forte. Dunque il tecnico toscano potrebbe ripresentare il modulo alternativo del 4/2/3/1, senza trascurare l’ipotesi di modificarlo in corso d’opera in caso di necessità.