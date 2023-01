Anticipi di A 17esima giornata – Ottavo successo di fila per i bianconeri

Negli anticipi del sabato di serie A, relativi alla diciassettesima giornata, registriamo l‘ottava vittoria di fila dei bianconeri di Allegri, ancora per 1 a 0 e sempre nel finale di partita, una costante che porta la Juventus, in attesa dei risultati odierni, a quattro punti dalla vetta e a una sola lunghezza dal Milan secondo. Vince anche la Fiorentina, anch’essa sul tramonto della gara, per 2 a 1, in casa contro il Sassuolo. Infine l‘Inter pareggia 2 a 2 a Monza, non dando continuità al risultato contro il Napoli, che oggi ha l’opportunità, vincendo con la Sampdoria, di allontanare i nerazzurri, di mantenere il vantaggio di sette punti sulla squadra non colorata e di tenere a debita distanza i rossoneri, impegnati a San Siro contro la Roma.