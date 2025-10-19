Napoli in ansia per Hojlund e McTominay: corsa contro il tempo verso il PSV

Napoli vive ore di attesa e apprensione in vista della trasferta in Olanda contro il PSV Eindhoven, con un occhio particolare alle condizioni fisiche dei suoi giocatori chiave. Dopo il forfait contro il Torino, il club partenopeo dovrà valutare negli ultimi momenti se potrà contare su Hojlund, mentre per McTominay lo scenario appare più grigio.
Da Castel Volturno trapelano segnali rassicuranti, ma nessuna certezza: la squadra partirà per Eindhoven soltanto dopo la rifinitura finale. Il problema concreto riguarda la tenuta fisica del danese, il cui recupero sarà scrutinato “nelle prossime ore”, secondo quanto dichiarato dal giornalista Massimo Ugolini su SkySport.
Quanto a McTominay, la situazione è meno favorevole: è reduce da un duro colpo in allenamento che gli ha causato una caviglia compromessa, dove sono ancora presenti sei punti di sutura, e al momento non c’ è totale ottimismo.
Il Napoli si prepara dunque al match europeo con molti dubbi d’organico, il tutto in un contesto dove le scelte tattiche e lo stato di forma dei giocatori faranno la differenza.