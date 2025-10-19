NEWS

Napoli in ansia per Hojlund e McTominay: corsa contro il tempo verso il PSV

Vincenzo Letizia 19 Ottobre 2025 0 50 sec read

Napoli vive ore di attesa e apprensione in vista della trasferta in Olanda contro il PSV Eindhoven, con un occhio particolare alle condizioni fisiche dei suoi giocatori chiave. Dopo il forfait contro il Torino, il club partenopeo dovrà valutare negli ultimi momenti se potrà contare su Hojlund, mentre per McTominay lo scenario appare più grigio.

Da Castel Volturno trapelano segnali rassicuranti, ma nessuna certezza: la squadra partirà per Eindhoven soltanto dopo la rifinitura finale. Il problema concreto riguarda la tenuta fisica del danese, il cui recupero sarà scrutinato “nelle prossime ore”, secondo quanto dichiarato dal giornalista Massimo Ugolini su SkySport.

Quanto a McTominay, la situazione è meno favorevole: è reduce da un duro colpo in allenamento che gli ha causato una caviglia compromessa, dove sono ancora presenti sei punti di sutura, e al momento non c’ è totale ottimismo.

Il Napoli si prepara dunque al match europeo con molti dubbi d’organico, il tutto in un contesto dove le scelte tattiche e lo stato di forma dei giocatori faranno la differenza.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Hamsik, un tesoro che oggi vale metà

La sua metamorfosi fa discutere, ha creato una spaccatura nell’ambiente. D’altra parte, non è semplice spiegare l’involuzione di Marek Hamsik, giocatore dal talento riconosciuto, che […]

22 Ottobre 2014 0 1 min read

Tutti i gironi di Champions League – Raggruppamento di ferro per il Milan, molto meglio per la Lazio

Sono stati da poco sorteggiati gli otto raggruppamenti per la fase eliminatoria della prossima edizione della Champions League. Detto del girone del Napoli, vediamo qui […]

31 Agosto 2023 0 37 sec read

Piange Roma, ridono Juve e Napoli: per le due italiane pioggia di milioni

​ Piange la Roma ma godono Juventus e Napoli, almeno per quanto riguarda i bilanci: solo 10 milioni per i giallorossi, appena il 10% di […]

23 Agosto 2016 0 21 sec read

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI E LECCE

Spalletti rivoluziona uomini e modulo. Sorprende soprattutto la rinuncia a Kvaratskhelia che è in questo momento il calciatore più in forma del Napoli. Napoli (4-2-3-1): Meret; […]

31 Agosto 2022 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui