De Laurentiis alla CBS: «Conte mi disse di aspettarlo. Così è nato il nostro progetto Napoli»

Nel corso di un’intervista rilasciata alla CBS, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha svelato alcuni retroscena sul suo incontro con Antonio Conte e ha raccontato come il suo approccio imprenditoriale, maturato nel cinema, sia stato decisivo anche nel calcio.

De Laurentiis ha ricordato di non essere nato come appassionato di pallone: «Da bambino seguivo il basket, non il calcio. Quando ho deciso di entrare in questo mondo, ho semplicemente applicato le stesse regole del cinema: scegliere bene i soggetti, produrre con criterio, promuovere e distribuire nel modo giusto».

Un metodo, spiega, che gli ha permesso di costruire un Napoli solido, capace di imporsi in Italia e in Europa.

Il retroscena con Conte

Il patron azzurro ha poi raccontato il primo contatto con l’attuale allenatore. «Ci conoscemmo alle Maldive – ha rivelato – e rimasi colpito dalla sua passione per il calcio. Quando, un paio d’anni fa, provai a proporgli il Napoli nel mezzo della stagione, mi rispose così:

> “Amo Napoli e mi piacerebbe lavorare con te, ma voglio partire dall’inizio. Aspettami a giugno e verrò”.

Non volle un’offerta immediata, volle rispetto per il suo metodo. L’ho aspettato, e oggi i risultati parlano chiaro».

“Negli USA un giornalismo più serio”

Nel dialogo con la CBS, De Laurentiis ha elogiato anche il modo di fare informazione sportiva negli Stati Uniti: «Lì si parla di calcio in modo più analitico e rispettoso. Non si fanno commenti a vanvera, ma si approfondiscono i dettagli tattici e tecnici. È un approccio che valorizza anche il nostro lavoro».

Il presidente ha poi ribadito l’obiettivo di continuare a far crescere il brand Napoli a livello internazionale, sfruttando la vetrina mediatica americana e la nuova identità costruita insieme a Conte.