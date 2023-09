IL FISCHIETTO – GENOA vs NAPOLI, designato l’arbitro Fabbri di Ravenna, al Var Marini

Per l’anticipo di sabato Genoa vs Napoli, valido per la quarta giornata di campionato, è stato designato l’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna, con cui collaboreranno in veste di assistenti di linea i signori Bresmes e Scarpa, mentre il Quarto uomo sarà il Sig. Feliciani. Infine in sala Var agiranno Marini e Paganessi. Fabbri vanta 11 precedenti con gli azzurri nei quali il Napoli ha raccolto 6 successi, 4 pari ed una sola sconfitta.