Natan pronto all’esordio: con il Genoa possibile chance dall’inizio

È giunto il momento di Natan, o quantomeno è quello che spera il popolo napoletano. Il centrale brasiliano, acquistato quest’estate dal Brigantino per 12 milioni di euro, ha fin qui vissuto un inizio stagione ai margini degli azzurri, senza scendere in campo nemmeno per un minuto nelle prime tre partite della squadra di Rudi Garcia. Ma nel week-end qualcosa potrebbe cambiare. Il brasiliano scalpita, Natan sta studiando l’italiano e ora spera di avere una chance contro il Genoa dal primo minuto.

Garcia non ha fretta, come scrive Il Mattino. Sa che il rischio di bruciare Natan è dietro l’angolo e con Juan Jesus che non ha viaggiato per il mondo con la nazionale predica calma e punta a confermare la coppia con Rrahmani, ma tra questa e la prossima partita di campionato ecco che per il brasiliano potrebbe esserci spazio.

TuttoMercatoWeb.com