Raspadori – L’attaccante del Napoli e della nazionale è il calciatore del giorno

Giacomo Raspadori, il talentuoso giovane attaccante acquistato dal Napoli nel mercato estivo dal Sassuolo per circa 35 milioni, autore di due reti con la casacca azzurra e match winner con l’Italia, contro l’Inghilterra a San Siro, è diventato il calciatore del giorno, osannato, prima da Mancini e poi dagli addetti ai lavori che lo hanno paragonato a Paolo Rossi e Bruno Giordano. L’attaccante di Spalletti può giocare sia da prima che da seconda punta ma anche da trequartista. Dunque, un calciatore polivalente che si sa adattare a molti ruoli. Tuttavia, a Jeck è sempre piaciuto ispirarsi a El Kun Aguero,, sia nel gioco che nel suo modo di muoversi in campo. Sulla pagina Facebook del Comune di Castel Maggiore vicino Bentivoglio, paese natale dell’azzurro si leggeva, dopo la gara di venerdì dell’Italia: “La risolve Raspadori! Uno di noi”. Una rete davvero spettacolare quella del numero 10 della nazionale a dimostrazione delle grandi doti balistiche di questo calciatore assurto agli onori delle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Domani, nel match decisivo per le final four di Nations League, contro l‘Ungheria, Mancini attende conferme dal suo pupillo, magari con un’atro gol da tre punti, sull’onda dell’euforia del momento.