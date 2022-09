Nations League -Stasera Ungheria vs Italia, una vittoria degli azzurri varrebbe l’accesso alla final four

La Nazionale azzurra di Roberto Mancini, reduce dal successo con l’Inghilterra, è a Budapest per disputare l’ultima gara del girone di Nations League contro i padroni di casa dell’Ungheria guidata dall’ex Sampdoriano Marco Rossi, prima in classifica con 10 punti, con l’intento di vincere per superare i magiari e disputare così la finale four della competizione internazionale. Il ct italiano sta studiando la miglior formazione possibile da mandare in campo stasera, allo Stadio Puskás Aréna. Probabile che Mancini riconfermi il 3-5-2 visto proprio con gli inglesi. Tra i pali, come di consueto, ci sarà Gigio Donnarumma, con Toloi e Bonucci davanti a lui, insieme all’interista Alessandro Bastoni in luogo di Acerbi. Sulle due corsie basse esterne ancora Di Lorenzo e Dimarco, mentre nella zona centrale del campo probabile che possa giocare dall’inizio Tommaso Pobega, che agirebbe affianco a Jorginho e Barella. Qualche dubbio in avanti, da decidere se confermare il tandem ex Sassuolo Raspadori – Scamacca o proporre il giovane Gnoto assieme al napoletano. Ma la probabile formazione anti Ungheria dovrebbe essere la seguente:

Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Dimarco; Raspadori, Scamacca.