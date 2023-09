IL PUNTO SULLA A – Terza giornata nel segno delle due milanesi, sole in testa alla classifica

Si è conclusa ieri la terza giornata di serie A con le ultime quattro partite in programma. Un turno nel segno delle due milanesi, oggi sole in testa alla classifica, a punteggio pieno. Infatti, dopo il successo del Milan di sabato, i nerazzurri di Inzaghi hanno risposto per le rime ai cugini rossoneri, travolgendo la Fiorentina, a San Siro per 4- 0. Un segnale inequivocabile alle rivali al titolo. Gli altri risultati della domenica hanno registrato le vittorie della Juve per 2 a 0 a Empoli e del Lecce, in casa, contro la Salernitana con identico punteggio. Infine, pari a reti bianche tra Udinese e Frosinone. Dietro le compagini meneghine, c’è, sorprendentemente, il Lecce a 7 punti, insieme ai bianconeri. Ora, il campionato si ferma per le due partite di qualificazioni europee della nazionale italiana, sulla cui panchina debutterà l’ex allenatore azzurro Luciano Spalletti.