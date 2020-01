Coppa Italia: Gattuso riconferma Ospina tra i pali

Questo pomeriggio, al San Paolo, nell’esordio stagionale del Napoli in Coppa Italia, contro il Perugia, ci sarà nuovamente Ospina tra i pali, malgrado lo svarione di sabato, all’Olimpico che è costato la sconfitta. Meret, non convocato con la Lazio, sarà invece in panchina. Dunque Rino Gattuso ha deciso di rinnovare la fiducia all’estremo difensore colombiano di cui ha sempre elogiato la capacità di saper usare bene i piedi, a differenza del portiere friulano. Tra i convocati c’è anche Karnezis, benché in allenamento abbia rimediato una lieve distorsione alla caviglia. Il terzo portiere azzurro, ieri, ha svolto solo esercizi in palestra. Nella lista figura anche il neo acquisto Diego Demme che ha scelto come numero di maglia il 4; il centrocampista ex Lipsia, potrebbe fare il suo debutto ufficiale davanti al pubblico napoletano, se non dall’inizio a partita in corso, tenendo conto che non gioca una gara ufficiale da prima di Natale. Ancora fermi ai box Koulibaly, Maksimovoc, Ghoulam e Mertens. Data l’emergenza in difesa l’allenatore calabrese ha chiamato pure Lorenzo Tonelli che tuttavia è sul mercato, in predicato di tornare alla Sampdoria. Altro giocatore sul mercato è Admin Younes, anch’egli però convocato per questo ottavo di finale contro la squadra umbra di Serse Cosmi. Secondo le ultime indiscrezioni la probabile formazione anti Perugia potrebbe essere la seguente:

Ospina; Hysaj, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.

