NAPOLI – INTER – Domani Osimhen titolare dal primo minuto, su di lui le aspettative per tornare a vincere al Maradona

Ci siamo quasi, domani è il giorno della verità per il Napoli e per Walter Mazzarri, tornato dopo ben 10 anni sulla panchina azzurra per riportare il Napoli in alto. Dal suo arrivo, qualcosa di buono si è visto, innanzitutto i giocatori sembrano aver trovato un gran feeling col nuovo tecnico che ha consentito loro di ritrovare serenità e motivazioni giuste per tornare ad essere quelli dell’anno passato. Dopo il Real, tuttavia, sulla strada della ripresa c’è un altro grande ostacolo: l’Inter, prima pretendente a scucire lo scudetto dalle maglie dei partenopei. L’allenatore toscano proporrà per questa supersfida Victor Osimhen titolare dal primo minuto per dare molto più potenzialità in fase d’attacco. Tutte le aspettative dei tifosi e del mister, per vincere nuovamente al Maradona e sfatare questo brutto tabù sono riposte proprio nell’attaccante nigeriano che col gol ci sa fare e come. D’altronde il bomber, ex Lille, ha un motivo in più per cercare di andare in rete, infatti da quando è in Italia non ha ancora segnato contro la compagine milanese vestita di nerazzurro. Il numero nove di Mazzarri, oltretutto, avrà di fronte Lautaro Martinez, capocannoniere del torneo per un duello all’ultimo respiro tra grandi attaccanti. Naturalmente l’argentino avrà contro il gran tifo dei 55mila spettatori che saranno sugli spalti del Maradona a incitare i loro beniamini e soprattutto Osi, sperando che a spuntarla, in questa sfida nella sfida, sia il nigeriano che sarà caricatissimo e motivatissimo.