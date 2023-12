Juve Stabia- Benevento, le parole di Andreoletti: “Squadra carica. Arriviamo al match con lo spirito giusto”

Alla vigilia del derby contro la Juve Stabia, nella consueta conferenza stampa di presentazione al match, mister Andreoletti ha risposto alle domande di alcuni media. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Pastina non sarà convocato. La squadra è carica. Avrei fatto a meno delle vicissitudini degli ultimi giorni.

Arriviamo al match con lo spirito giusto. Siamo nelle condizioni ottimali per giocare questa partita. Se qualcuno la pensa diversamente si sbaglia.

Intanto è bello avere continuamente dei dubbi. Vuol dire che i ragazzi mi danno sempre risposte positive. I dubbi sono su chi è subentrato e ha fatto bene. Mi riferisco a Masciangelo, lo stesso Tello, Terranova.

L’assenza di Pastina ci impedisce di avere un braccetto di sinistra. Può giocare Berra o Capellini. Terranova lo vedo centrale. Alcuni dubbi sono questi.

Talia sta bene e in settimana è stato gestito in un certo modo. Vedremo se entrerà dall’inizio oppure a gara in corsa.

Ciano ha una buona qualità tecnica e la volta scorsa non è subentrato per una questione strategica. Anche lui questa settimana mi ha messo in difficoltà.

Spesso gli altri allenatori fanno pretattica. Credo che la Juve Stabia abbia una identità chiara. Difende bene e ama fraseggiare. Dovremo essere bravi a togliergli il dominio del gioco. E’ la squadra che gioca il miglior calcio del girone. E’ prima con grande merito ed è partita con un gruppo abbastanza solido. Inoltre ha un tecnico che reputo tra i più bravi della categoria. Non è una gara decisiva ma importante. Abbiamo stimoli importanti. Questa partita può farci capire di che pasta siamo fatti.

Fare gol sul loro campo non è facile. La gestione della gara passa attraverso un processo di maturità. A volte abbiamo troppi calciatori sopra la linea della palla, ma non possiamo compromettere tutto quando mancano pochi minuti alla fine della gara.

Trovare un ambiente caldo carica me e la squadra. Sono convinto che usciremo dal campo più forti. Spero con un risultato positivo.

Alfieri, Ciciretti e Masella non ci saranno, oltre agli infortunati Meccariello e Simonetti.

La presenza di Vigorito in questo momento è importantissima. Ha tranquillizzato la squadra e ci ha parlato. Le sue parole ci danno molta tranquillità.

Per il mio modo di vedere il calcio, la settimana di allenamento è importantissima. Le scelte vengono fatte in funzione di tanti aspetti.

Voglio mandare un messaggio di vicinanza al direttore Perinetti per la perdita della figlia.

Tornando alla gara di domani è chiaro che il margine di errore dovrà essere minimo. L’approccio sarà importante ma dovremo essere bravi anche a difenderci.

Questa squadra ha sempre onorato la maglia e i tifosi ce lo riconoscono con i biglietti venduti in trasferta.

La presenza di Pinato ti pemette di avere esperienza nella gestione. Il suo rientro ci dà struttura e fisicità ma chi ha giocato ha fornito risposte importanti”.