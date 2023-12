ANTICIPO DI A 14esimo turno – Nuovo successo al fotofinish per la Juve che ora siede sul primo gradino della classifica

Nel primo anticipo della quattordicesima giornata di serie A, disputato ieri a Monza, ancora una volta i bianconeri di Allegri riescono a far loro la partita contro i brianzoli, soltanto negli ultimi istanti della gara, realizzando il gol dell’1 a 2 con Gatti, che ha permesso loro il momentaneo primato solitario in classifica, in attesa del risultato del big match di domani sera, al Maradona, tra Napoli e Inter. Ad inizio partita la Juve sbaglia pure un rigore con Vlahovic, poi il vantaggio di Rabiot e quindi nel recupero, prima il pareggio dei padroni di casa e dopo la rete della vittoria. Una stagione all’insegna dei gol in zona Cesarini, come si diceva un tempo, per la squadra bianconera, che malgrado non produca un calcio brillante, trova, quasi sempre, il modo di portare a casa i tre punti in palio. Intanto il sabato di campionato prevede altri tre anticipi, partendo dalle 15 con Genoa – Empoli, quindi alle 18 Lazio – Cagliari e in serata Milan – Frosinone. Domani sera, come detto, partitissima, in quel di Fuorigrotta tra azzurri e nerazzurri, in cui i padroni di casa hanno l’obiettivo di ritrovare il successo davanti al loro pubblico, mentre gli ospiti tenteranno di riprendersi la vetta della classifica. Almeno sulla carta, sarà una gara apertissima a qualsiasi risultato.