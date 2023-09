Possibile debutto con la maglia azzurra di Natan contro il Genoa, a Marassi, alla ripresa del campionato

Rudi Garcia approfitterà della sosta per le nazionali al fine di intensificare la preparazione del difensore brasiliano Natan. Il nuovo acquisto, giunto a Napoli per rimpiazzare Kim, sta completando, piano piano, l’integrazione in una nuova realtà calcistica, completamente diversa da quella brasiliana. Probabilmente il tecnico francese lo farà debuttare nella prossima gara di campionato, a Marassi contro il Genoa, sabato 16 settembre. Tuttavia non si sa se dal primo minuto, oppure nella ripresa per una mezz’oretta di gioco, per un primo ambientamento. Dunque, l’attesa per vederlo all’opera sta per terminare, finalmente. Del resto il difensore e l’allenatore sono in piena sintonia ma Garcia ha paura di bruciarlo, se al debutto non riuscisse a dare il meglio di sè per varie ragioni. il che comprometterebbe non poco la sua avventura col Napoli. La gara con i rossoblù, probabilmente, rappresenta l’occasione giusta per una prova che, sulla carta, non sembra essere difficilissima. Quattro giorni dopo ci sarà il primo match di Champions, in Portogallo contro il Braga, poi un’altra trasferta in quel di Bologna, quindi l’Udinese e il Real Madrid, in casa, per concludere il tour de force contro il Lecce al Via del Mare e con la Fiorentina al Maradona, prima della seconda sosta della stagione. Pertanto, viste le gare molto ravvicinate, ci sarà bisogno pure dell’apporto di Natan, in modo da dare al mister l’opportunità di alternare i giocatori, in queste sette gare che si disputeranno ogni tre giorni.