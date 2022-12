NAPOLI – Kvaratskhelia dà spettacolo in allenamento, il georgiano è apparso in ottime condizioni

Prosegue in serenità il ritiro invernale in Turchia della formazione di Luciano Spalletti, che domani, dopo tre settimane di stop, giocherà una partita vera,, seppur a carattere amichevole, ad Antalya contro la squadra locale sulla cui panchina siede Andrea Pirlo. Tra i più in forma di tutti, sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, completamente ritrovato dopo la lombalgia che lo aveva costretto a fermarsi. Contro i turchi potremo, finalmente, rivedere in campo il talento georgiano, il quale durante gli allenamenti, ha dato letteralmente spettacolo. Il numero 77, del Napoli, apparso in ottime condizioni., è ansioso di riprendersi il suo posto di titolare per continuare a regalare ai tifosi azzurri gol e assist, come fatto finora. Ricordiamo che la gara contro l’Antalyaspor che si disputerà alle ore 18,45 di domani, sarà trasmessa da Dazn , a titolo gratuito per tutti gli abbonati alla piattaforma.