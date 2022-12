Qatar 2022 – Brasile travolgente contro la Corea del Sud, battuta 4-1; Kim torna a casa

L‘ultimo giocatore azzurro, ancora impegnato ai Mondiali in Qatar, vale a dire Kim Min Jae, ieri ha seguito la stessa sorte degli altri quattro compagni di squadra e ora tornerà a casa, dopo la sonora sconfitta della sua Corea, ad opera del Brasile di Neymar, vittorioso per 4 a 1. Sarà contento il mister Spalletti, che a breve, potrà contare su tutti i suoi effettivi, in vista dell’inizio della seconda parte di questa stagione completamente anomala. Intanto domani, nel tardo pomeriggio ad Antalya, il Napoli giocherà la sua prima amichevole del ritiro in Turchia, affrontando i padroni di casa dell’Antalyaspor, mentre la seconda ci sarà domenica 11, con gli inglesi del Crystal Palace, sul campo del Resort che ospita la formazione partenopea. Non saranno della partita il convalescente Rrahamani, Kim e tutti gli altri giocatori, appena usciti dalla competizione qatariota. Si profila un duo centrale di difesa composto da Juan Jesus e Ostigard, davanti al portiere Meret.. Per la cronaca, nell’altro ottavo di finale la Croazia ha avuto la meglio sul Giappone, ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sull‘1-1. Protagonista assoluto il portiere croato che ha sventato ben tre penalty su quattro.