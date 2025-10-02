NEWS

LE INTERVISTE – Sporting Lisbona, Ioannidis: “De Bruyne calciatore fantastico, oggi è stato inarrestabile”

Vincenzo Letizia 2 Ottobre 2025 0 16 sec read

Fotis Ioannidis, attaccante dello Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League persa 2-1 col Napoli: “De Bryuyne è uno dei migliori calciatori mai visti da quando seguo il calcio, è fantastico e quando ci giochi contro devi solo cercare di fermarlo. Oggi è stato inarrestabile ma va bene così”.

 

Vincenzo Letizia

