Gli interventi di Giuseppe Volpecina, Daniele Cacia e Daniele Verde

Giuseppe Volpecina a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “La Serie A dovrebbe ammettere 18 club al massimo, oggi si giocano troppe partite ed i calciatori non sono salvaguardati” “Non è possibile arrivare a fine campionato per disputare una gara così importante in chiave salvezza come Lazio-Torino – queste le parole di Giuseppe Volpecina, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Hellas Verona, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Certo è che, le partite, ahinoi, sono tante. Quando giocavo io in Serie A c’erano 16 squadre. Oggi magari con 18 club, il massimo campionato italiano sarebbe più gestibile. Andrebbero salvaguardati gli atleti – continua Volpecina -, non a caso ci sono stati tantissimi infortuni muscolari e calciatori vittime di Covid. I giornalisti inglesi che ridevano del rigore dato a Cuadrado da Calvarese? Per l’ennesima volta assistiamo a delle clamorose ingiustizie, anche se questa volta c’è da dire che pure la Juventus ha subito dei torti nella partita contro l’Inter. L’arbitraggio è stato sicuramente deprecabile per tutte e due le squadre. Tornando al campionato, trovo assurdo che le ultime gare di campionato non si giochino in contemporanea. Nazionale? Quattro ragazzi del Napoli (Meret, Di Lorenzo, Insigne e Politano, ndr) sono stati convocati contro Malta e a mio avviso meriterebbero di andare tutti all’Europeo. Quello che hanno espresso quest’anno in campionato sarebbe il giusto premio per loro.” E conclude: “La mia esperienza a Napoli? Ho avuto la fortuna di tornare a giocare e vincere (Volpecina è stato uno dei protagonisti del primo tricolore azzurro, ndr) dopo aver girato tanto l’Italia e aver maturato la giusta esperienza. Avevo tanta voglia di tornare, ed il mio ritorno è stato positivo, perché sono arrivato con le spalle forti e l’esperienza giusta. Soprattutto nell’anno giusto. Ho trascorso 4 anni in prestito al Palermo, poi sono andato a giocare al Pisa e quando ero a Verona chiesi al presidente che sarei andato via solo avessi ricevuto una chiamata del Napoli. E così fu. Problema terzini mancini nel Napoli? Emerson Palmieri è un ottimo profilo, ha un buon passo ed ha esperienza a livello internazionale. Non vedo terzini più forti in Italia. Zappacosta? Sta facendo bene, ma a destra siamo ben coperti con Di Lorenzo. Non amo adattare i terzini a piede invertito come ha fatto il Napoli con Hysaj. Ora che ha recuperato anche Osimhen, credo che un terzino sinistro di spinta possa aiutarlo a segnare. L’attaccante nigeriano credo abbia ampi margini di miglioramento, ha l’età dalla sua parte. Toni Cioffi pronto per la prima squadra? Va aspettato, bisogna saperlo gestire per capire se è già pronto o deve fare un po’ di gavetta in giro per l’Italia”, conclude.

Daniele Cacia a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “ All’epoca di Marino e Reja sono stato cercato dal Napoli, poi non se ne fece più niente. Orgoglioso di essere un bomber di categoria ”

“Nel 2012 è iniziato un ciclo importante a Verona. Vincemmo il campionato cadetto e da lì la società è tornata a calcare il campionato di massima serie – queste le parole di Daniele Cacia, ex calciatore, fra le tante, di Hellas Verona e Fiorentina, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Bomber di categoria? Non è assolutamente un’offesa per me, anzi, vivo come un vanto questo attributo. D’altronde conservo il record di secondo miglior marcatore nella storia della Serie B. Poi con Fiorentina, Lecce, Bologna e lo stesso Verona ho calcato anche i campi della Serie A. In gialloblù avrei potuto fare di più, ma poi arrivò Luca Toni che, nonostante i 36 anni, fece 22 reti e mi rubò il posto da titolare. Purtroppo nella mia carriera sono sempre arrivato nel posto giusto al momento sbagliato. Vicino al Napoli? Sì, all’epoca di Pierpaolo Marino e Reja, ne abbiamo parlato lungamente con il mio procuratore dell’epoca, Ciccio Romano. Non so dire quanto vicino sia stato a vestire l’azzurro, ma mi hanno cercato”.

Spezia, Verde a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio: “ Ora sono dello Spezia, in futuro si vedrà. Italiano pronto per una big. Se mi chiamasse il Napoli… ”