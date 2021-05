Recupero Lazio – Torino, 25esima giornata: pari a reti bianche che salva i granata

Si è disputato, ieri sera, all’Olimpico di Roma, il recupero del match Lazio vs Torino valido per la 25esima giornata di serie A. La gara è terminata con il risultato di 0 a 0, con un rigore sbagliato da Ciro Immobile. Grazie a questo pareggio il Torino si è guadagnato la permanenza nella massima categoria, condannando il Benevento alla retrocessione in B. I sanniti speravano in un successo dei biancocelesti di Simone Inzaghi, fratello mister giallorosso, per poi giocarsi tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata, proprio contro i granata, allo stadio Grande Torino, ma ora questa partita non avrà alcun valore per entrambe le contendenti. La formazione giallorossa del presidente Vigorito, a prescindere dai torti arbitrali subiti, deve recitare il mea culpa per aver sciupato, nel girone di ritorno, quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Come due anni fa anche questa volta il Benevento non è riuscito a salvarsi, tuttavia in questo campionato c’erano tutti presupposti per restare in A, dopo i risultati ottenuti all’andata, girone in cui i campani avevano totalizzato 22 punti. Amarezza e delusione tra la tifoseria sannita. Auguriamo alla squadra beneventana un pronto riscatto in cadetteria al fine di tornare presto nell’elite del calcio italiano.