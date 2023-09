Serie C, Turris- Benevento 3-1: la Strega illude ma poi crolla. Amaro esordio in campionato

Allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco si affrontano Turris e Benevento nella prima giornata del campionato di Lega Pro, girone C. Presenti circa 300 del Benevento. Andreoletti è alle prese con diverse defezioni tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche. Oltre allo squalificato Marotta sono assenti Agazzi, Alfieri, Improta, Karic, Perlingieri, Rossi e Tello.

In conferenza stampa Andreoletti aveva annunciato una possibile difesa a tre. Ecco l’undici iniziale del Benevento: Paleari tra i pali, difesa con Berra, Meccariello, Pastina e Benedetti. A centrocampo Pinato, Capellini e Talia. In attacco Carfora, Ciano e Bolsius. In panchina: Nunziante, Manfredini, El Kaouakibi, Masciangelo, Kubica, Ferrante, Agnello, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Masella

I corallini di Bruno Caneo rispondono con Fasolino in porta. Difesa a tre con Cocetta, Miceli, Burgio. Linea mediana con Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa. Attacco con Giannone, Maniero, Nocerino. In panchina: Pagno, Iuliano, Esempio, Frascatore, D’Auria, Guida, De Felice, Maestrelli, Pavone, Primicile, Matera, Musumeci, Pugliese.

Arbitra il signor Mario Perri della sezione di Roma 1

La gara

Prova a rendersi pericoloso il Benevento: al 3’ imbeccata di Berra per Bolsius che calcia al volo ma il pallone sfiora la traversa. Passa in vantaggio la Strega al 14’: morbido cross di Benedetti per il colpo di testa di Talia e il pallone si stampa sul palo, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Pastina che ribadisce in rete.

Il Benevento si mostra aggressivo e cerca di partire in velocità quando recupera il pallone. Stregoni vicinissimi al raddoppio: al 28’, sugli sviluppi di una ripartenza, il portiere Fasolini compie un vero miracolo sulla conclusione di Ciano. Calcio di rigore per i corallini: al 29’ fallo di mano di Benedetti su un tiro di Cum. Dagli undici metri trasforma Nocerino. E’ 1-1.

Incredibile vantaggio della Turris al 33’: traversone dalla sinistra di Contessa e il pallone arriva a Cum la cui conclusione supera Paleari. Occasione per il Benevento al 37’: su calcio di punizione è Pastina che non tocca per pochissimo il pallone. Sarebbe stato il gol del pareggio. Paleari devia in angolo una conclusione di Giannone al 39’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo è la traversa che dice no ad un colpo di testa di Berra al 40’. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero. Stregoni che vanno al riposo con una rete da recuperare.

Nocerino divora il 3-1 al 51′: l’attaccante si fa ipnotizzare da Paleari. Al 52′ Andreoletti manda in campo Ferrante al posto di Carfora. E’ proprio Ferrante che si fa vedere con una conclusione da posizione angolata al 53′. Pallone di poco fuori. Traversa della Turris con Franco al 57′: conclusione da fuori area e il legno si sostituisce a Paleari che nulla avrebbe potuto. Al 63′ per la Turris entrano De Felice e Matera al posto di Giannone e Nocerino. Nel Benevento entrano El Kaouakibi per Meccariello e Masciangelo al posto di Bolsius al 65′.

Rischia l’autorete Scaccabarozzi su una punizione di Ciano al 66′. Incredibile errore di Ferrante che al 68′ non riesce a deviare in rete il pallone del 2-2. Cartellino giallo a Fasolino per perdita di tempo al 69′. Nuovo cambio della Turris che inserisce Frascatore per Cum al 71′. Cartellino giallo per Ciano al 78′ reo di aver spostato il pallone dal punto in cui doveva battere un calcio di punizione. Sulla successiva battuta sfiora il pareggio e il portiere della Turris tira un sospiro di sollievo. Un minuto dopo il Benevento manda in campo l’attaccante Sorrentino al posto di Capellini. Risponde anche la Turris che fa entrare D’Auria al posto di Maniero all’80’.

Nei restanti minuti finali il Benevento deve fare a meno di Ciano e Andreoletti ha terminato le sue sostituzioni. Deviazione in angolo di Paleari su una conclusione di De Felice all’86’. La Turris chiude la gara con il terzo gol di D’Auria all’87’. Il calciatore si mette in proprio, evita alcuni avversati e lascia partire una parabola che supera Paleari. Giallo per Talia del Benevento e De Felice della Turris. L’arbitro concede 5 minuti di recupero. Amaro esordio per la Strega che apre il suo campionato con una sconfitta.