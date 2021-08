Napoli, oggi in arrivo a Castel di Sangro gli ultimi azzurri di rientro dalla vacanze

Il club di De Laurentiis, ieri ha ufficializzato l’arrivo a Castel di Sangro degli ultimi azzurri di rientro dalle vacanze. Si tratta, naturalmente, di Hirving Lozano e Dries Mertens,. che si aggregheranno ai compagni di squadra agli ordini di mister Spalletti, che sta ultimando la preparazione, in questo secondo ritiro estivo, in vista delle ripresa delle “ostilità”, prevista per domenica 22 allo stadio Maradona, contro i lagunari del Venezia, appena tornato in massima serie dopo tantissimi anni di assenza. Il Napoli è al quinto giorno di presenza in Abruzzo, dove domenica scorsa ha disputato la quinta amichevole precampionato, ottenendo l’ennesimo successo. Spalletti, dopo il match con l’Ascoli, ha diviso il gruppo in due scaglioni: i giocatori che hanno giocato contro i marchigiani hanno svolto allenamenti in palestra con lavoro di scarico, mentre il resto della rosa è stato impegnato in una seduta tecnica. Il convalescente Ghoulam, invece, ha si è allenato in disparte con esercizi e lavoro personalizzati, infine Petagna ha lavorato sia in palestra che sul terreno di gioco. Gli ultimi due calciatori, ossia Mertens e Lozano, che si aggregheranno stamane, inizieranno la preparazione, con lavoro differenziato essendo reduci da due interventi chirurgici.